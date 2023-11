Một bé gái sinh năm 2011 ở xã Nam Chính (huyện Nam Sách) đang đi trên đường thì bị Lê Đình Hoà đi xe máy chặn lại với lý do cháu nhặt được tiền.

Theo thông tin từ báo Lao động, ngày 14/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đình Hòa (sinh năm 1976, ở An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 7/11, Công an huyện Nam Sách nhận được báo cáo của Công an xã Nam Chính về việc vào khoảng 17h cùng ngày, một bé gái sinh năm 2011 ở xã Nam Chính (huyện Nam Sách) đang đi trên đường thì bị Lê Đình Hoà đi xe máy chặn lại với lý do cháu nhặt được tiền.

Đối tượng Lê Đình Hòa khai nhận tại Cơ quan điều tra - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, đến 8/11, cảnh sát xác định đối tượng Lê Đình Hòa là người đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu gái ở xã Nam Chính.

Quá trình điều tra, đấu tranh với đối tượng Hòa còn làm rõ trước đó, khoảng 16h30 đến 16h45 ngày 2/11 tại đường cánh đồng thôn Hoàng Dương, xã An Lâm, đối tượng Hòa đã 2 lần thực hiện hành vi chặn 2 cháu gái (đều 10 tuổi) ở xã An Lâm và thực hiện hành vi như trên.

Khai nhận với Cơ quan điều tra, đối tượng Hòa cho biết, bản thân đã có gia đình, do không có việc làm nên thường xuyên vào các trang web đen trên mạng dẫn đến không làm chủ được bản thân và đã thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ…

