Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong căn nhà 5 tầng gần chợ hóa chất Kim Biên khiến nhiều người một phen hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 23.3, ngọn lửa kèm theo khói bất ngờ bùng phát dữ dội ở tầng 5 của căn nhà 5 tầng nằm ở đường Kim Biên (Q.5, TP.HCM), chuyên mua bán đồ chơi trẻ em.

Thấy khói lửa bốc lên nghi ngút, nhiều người dân hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Do trên tầng 5 là kho chứa đồ chơi trẻ em nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan nhanh.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, nhiều vật dụng trong căn nhà nói trên bị lửa thiêu rụi, làm hư hỏng.

Rất may vụ cháy không làm ai bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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