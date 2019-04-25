Chân dung nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Bình Dương

Tin nóng 25/04/2019 07:47

Liên quan đến vụ việc 3 người trong gia đình bị sát hại vào rạng sáng 24/4, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm gây án.

Theo đó, vào khuya 24/4, cơ quan công an đã bắt Trần Trọng Luận (34 tuổi), nghi phạm giết bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc).

Thông tin từ VnExpress cho biết Luận ở gần gia đình nạn nhân. Khi bị vây bắt, người này đã uống thuốc tự tử. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ án do một mình Luận gây ra.

Chân dung nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Bình Dương - Ảnh 1
Sau khi gây án, Luận mang hung khí đi vứt rồi về nhà uống thuốc tự tử - Ảnh: Internet

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, vào khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo nhiều hung khí bao gồm một cây mã tấu, 3 con dao đến cạy mái tôn, đột nhập vào nhà bà Cúc. Bà Cúc tỉnh dậy thì bị đối tượng này lao vào chém chết, sau đó gã tiếp tục giết chết hai người còn lại.

Sau khi gây án, Luận mang hung khí vứt ở một bãi đất trống gần nhà rồi về uống thuốc tự tử.

Cơ quan điều tra nhận định hung thủ đã lên kế hoạch thực hiện hành vi tội ác từ trước vì đối tượng này đã dùng dây kẽm cột bên ngoài cửa nhà bà Cúc và nhiều hộ dân xung quanh.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng hôm qua, tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1965), Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc). Khi được phát hiện, trên người các nạn nhân có rất nhiều vết thương. Vào thời điểm trên, con gái lớn của bà Cúc đi làm về, gọi không thấy ai trả lời nên vào nhà kiểm tra thì phát hiện mẹ, em và con gái đều đã tử vong.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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