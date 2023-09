Bị phát hiện sàm sỡ chị dâu, nam thanh niên 18 tuổi cuồng sát cả nhà ngày mùng 3 Tết

Bị bắt quả tang sàm sỡ chị dâu, nam thanh niên 18 tuổi vung dao cuồng sát cả nhà khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hôm nay (20/2), Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết xảy và 2 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết) tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).

Rạng sáng ngày 18/2, Hoàng Văn Huỳnh (18 tuổi) sau khi đi chơi về đã vào phòng chị dâu tên Nông Thị Kiao đang ngủ cùng 2 con nhỏ và có hành vi quấy rối nhằm giở trò đồi bại. Tuy nhiên, chị Kiao chống cự quyết liệt và vùng chạy khỏi phòng - theo thông tin trên Công Lý.

Sau đó, Huỳnh vớ được con dao chém chị Kiao bị thương. Phát hiện sự việc, ông Hoàng Văn Lý (74 tuổi, ông nội Huỳnh) chạy đến can ngăn liền bị đối tượng dùng dao chém tử vong tại chỗ.

Trong cơn điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém hai con nhỏ của chị Kiao là cháu Nông Hoàng Mỹ Tâm (5 tuổi) và Nông Thủy Tiên (7 tuổi) khiến bé Tâm bị thương nặng, bé Tiên tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Huỳnh vào bếp đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử. Sự việc sau đó đã được người dân trình báo lên Công an tỉnh Cao Bằng. Các nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

