Sau khi đi xe máy đến giữa cầu Thăng Long, cô gái bỏ lại bó hoa hồng và đôi giày rồi nhảy cầu tự tử.

Hôm qua (12/5), một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận với báo chí rằng hiện cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm tung tích cô gái nhảy cầu tự tử.

Cô gái nhảy cầu để lại bó hoa hồng và đôi giày - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, một cô gái ngồi xe máy đến khoảng giữa cầu (làn đường danh cho xe thô sơ) thì dừng lại, đi bộ một quãng ngắn. Sau đó, cô để lại bó hoa hồng đỏ và đôi giày rồi nhảy xuống sông tự tử. Nạn nhân bị nước sông cuốn trôi đi.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường đã trình báo sự việc với Đồn công an Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) để đơn vị tiếp quản, xử lý sự việc theo thẩm quyền.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, tung tích cô gái nhảy cầu vẫn chưa được tìm thấy.

Nam thanh niên chết đuối thương tâm khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử Thấy bạn gái đi cùng bất ngờ nhảy xuống cầu tự tử, T. và hai người bạn ngay lập tức lao theo để cứu. Cô gái được cứu sống còn T. thì bị nước cuốn trôi.

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