Tiểu sử Vũ Khắc Tiệp - Ông trùm bầu show chân dài của Showbiz Việt

Dù bạn ít quan tâm đến showbiz, nhưng chỉ cần thường xuyên đọc báo thì cũng sẽ bắt gặp những thông tin đến Vũ Khắc Tiệp. Anh là một ông trùm trong giới chân dài và hiện đang sở hữu một trong số 3 công ty đào tạo và cung cấp người mẫu lớn nhất Việt Nam. Vì vậy, mọi người thường gọi anh với cái tên khác đó là bầu Tiệp.

Hiện tại, ai ai cũng biết Vũ Khắc Tiệp là một đại gia, bởi sở hữu nhiều công ty đào tạo người mẫu và nắm trong tay những “gà cưng” đắt giá. Cuộc sống của anh bao phủ là lớp hào quang, xa hoa bạc tỷ, tất cả là nhờ vào hướng đi đúng đắn trong giới giải trí showbiz.

Mẹ của Vũ Khắc Tiệp đã nghỉ hưu còn bố anh vẫn đang công tác tại bến xe thuộc thị trấn. Do tính chất công việc nên Vũ Khắc Tiệp không sống chung với bố mẹ. Anh ở TPHCM để tiện cho công việc hàng ngày. Mặc dù ở xa nhau và ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình của anh rất tốt.

Vũ Khắc Tiệp sinh năm 1983 tại Nam Định, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một trong những ông trùm của những siêu mẫu có tuổi đời nhỏ nhất hiện nay.

Vũ Khắc Tiệp xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả

Trước khi nổi tiếng, sống xa hoa như hiện nay, Vũ Khắc Tiệp cũng trải qua cuộc sống đầy thăng trầm. Nhiều người sẽ không thể tưởng tượng được Vũ Khắc Tiệp đã từng phải đi làm bồi bàn để kiếm sống qua ngày. Với mức lương ít ỏi hàng tháng, Vũ Khắc Tiệp thường xuyên phải vay nợ để sống.

Tuy nhiên, cũng chính từ việc làm bồi bàn trong các quán bar mà anh có cơ hội tiếp xúc với giới chân dài. Nhận thấy giới này có khả năng phát triển và kiếm được nhiều tiền, anh đã bắt tay vào sự nghiệp đào tạo người mẫu chuyên nghiệp của mình.

Sự nghiệp của Vũ Khắc Tiệp

Sự nghiệp của Vũ Khắc Tiệp bắt đầu khởi sắc từ năm 27 tuổi. Trước đó, anh cũng đã từng ước mơ trở thành một nhà báo hay một diễn viên chuyên nghiệp. Vì vậy, anh cũng đã từng có thời gian tham gia các khóa học diễn xuất. Tuy nhiên, anh lại không có duyên với nghề diễn viên.

Cuộc sống của Vũ Khắc Tiệp bắt đầu thay đổi khi anh tìm thấy cơ hội phát triển trong giới người mẫu. Anh nhận thấy mình có cơ hội đổi đời rất cao nhờ vào việc tìm kiếm và phát hiện ra các chân dài để tạo thành các siêu mẫu chuyên nghiệp.

Lúc đầu, anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí để mở công ty cũng phải vay mượn khắp nơi. Nhưng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, chỉ sau 1 vài tháng hoạt động, công ty của anh đã nhanh chóng trả được nợ và thu lợi nhuận cực kỳ lớn.

Nhờ lời nhiều, Vũ Khắc Tiệp đã xúc tiến luôn việc thành lập công ty V.F và tổ chức Đêm hội chân dài đầu tiên. Mặc dù mở công ty là thế nhưng anh hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý hay điều hành công ty. Nhưng nước cờ liều lĩnh này của anh lại thu về kết quả ngoài mong đợi.

Nhờ có đầu óc nhạy bén Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng phất lên

Vũ Khắc Tiệp đẩy mạnh việc truyền thông, mạnh dạn thực hiện chương trình “Đêm hội chân dài” danh tiếng của công ty cũng được đánh bóng. Cứ như vậy, trải qua 12 năm hoạt động, Vũ Khắc Tiệp đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Anh đã thành công đưa công ty trở nên có tầm cỡ, nâng đỡ các gương mặt không tên tuổi trở nên nổi tiếng đình đám và có triển vọng trong làng mẫu Việt.

Đặc biệt, Vũ Khắc Tiệp vô cùng mát tay khi đã làm nên tên tuổi cho nhiều người đẹp như Ngọc Trinh, Linh Chi, Kỳ Hân, Võ Cảnh, Quỳnh Hương,Trương Mỹ Nhân, Minh Tú… Đây là những bóng hồng xinh đẹp, triển vọng, người nào cũng rất đắt show trong ngành người mẫu.

Bên cạnh hoạt động trong làng người mẫu, Vũ Khắc Tiệp cũng là người rất năng động tham gia vào bất động sản. Giàu lên từ việc bất động sản không ít, chính vì vậy, ông bầu Vũ Khắc Tiệp có tiền tiêu thỏa mái chu du khắp năm châu. Nay đây mai đi đó và ở những khách sạn cao cấp có giá hơn trăm triệu một đêm.

Anh cũng là một cái tên nổi đình đám trên Youtube. Anh chia sẻ về lĩnh vực du lịch. Đây cũng là lĩnh vực mà anh có lợi thế bởi anh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Trên kênh Youtube, người ta thấy được sự chất chơi của anh, toàn giới thiệu về các địa điểm sang chảnh nổi tiếng nên thu hút nhiều quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Anh cũng tiết lộ mỗi chuyến tiêu tốn khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Anh cũng có kỳ vọng rất lớn về kênh Youtube này. Nếu kênh Youtube thành công sẽ lập công ty du lịch hạng sang rồi thu lại tiền từ đó.

Vũ Khắc Tiệp là ông bầu của nhiều "chân dài" nổi tiếng như Ngọc Trinh

Nói chung Vũ Khắc Tiệp là người có tham vọng lớn, mỗi một thứ anh làm đều vì mục đích hái ra tiền. Vì vậy, hầu hết lĩnh vực anh tham gia đều có sự tìm hiểu nhất định, tiền hái ra tiền. Nên giờ đây anh là một trong những người giàu nhất Showbiz, khiến nhiều người phải kiêng nể vài phần.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh - Tình bạn gần 2 thập kỷ và cũng đầy thị phi

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp chính là người đã đưa Ngọc Trinh một bước trở thành người nổi tiếng, là “Nữ Hoàng Nội Y” của showbiz Việt. Ngọc Trinh cũng là “gà cưng” thân thiết nhất với Vũ Khắc Tiệp. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng là tình bạn “hiếm có khó tìm” giữa showbiz Việt nhưng xung quanh luôn đầy thị phi.

Có lẽ điều này cũng dễ hiểu, bởi sau loạt ồn ào không đáng có, Ngọc Trinh vẫn trụ vững ở showbiz Việt nhờ sự hậu thuẫn của Vũ Khắc Tiệp. Cô nàng cũng xuất hiện bên Vũ Khắc Tiệp trong các sự kiện thời trang lẫn cuộc sống đời thường. Vũ Khắc Tiệp cũng luôn đứng sau làm nền cho Ngọc Trinh, mặc sức để “gà cưng” của mình tỏa sáng.

17 năm qua, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn bên nhau. Hai người cũng sẵn sàng cùng nhau làm những chuyện điên rồ nhất, mặc kệ những chỉ trích từ dư luận. Sau ngần ấy năm cả hai vẫn luôn là tri kỷ cùng trút hết ruột gan, chia sẻ buồn vui trong những buổi hò hẹn giữa cuộc sống bận rộn này, đặc biệt cũng không ngại nói với nhau những điều thầm kín về vấn đề sinh lý. Có lẽ vì thế mà cả hai rất hiểu nhau, vượt qua được sự khắc nghiệt dễ rạn nứt trong showbiz.

Hiện có rất nhiều ý kiến cho rằng, mối quan hệ của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vốn chỉ là mối quan hệ về vật chất, nương tựa vào nhau để nổi tiếng. Tuy nhiên, mặc kệ miệng đời bàn tán thì họ vẫn gắn bó với nhau đến nay cũng được gần 2 thập kỷ rồi. Từ lúc chưa thành danh cho đến khi nổi tiếng trong showbiz, cặp đôi vẫn chọn cách đồng hành cùng nhau, vượt qua nhiều biến cố của cuộc sống.

Tình bạn giữa Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đầy thị phi

Đây cũng là cặp đôi tình bạn có lẽ là nhiều thị phi nhất trong showbiz. Bởi cả hai là bạn nhưng không ít lần có những hành động gây sốc là những nụ hôn phản cảm. Nếu chỉ là bạn bè, bạn thân bình thường thì chẳng ai dám thể hiện bằng những hành động mãnh liệt như thế. Nhưng nếu không làm thế thì có lẽ đó lại không phải là Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Có thể nói tình bạn của 2 người đầy sóng gió và thị phi, đạp trên dư luận mà sống.

Mặc dù câu chuyện tình bạn của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp không đẹp đẽ như nhiều tình bạn khác của showbiz. Nhưng chắc chắn rằng tình bạn của họ là tình bạn tốn nhiều rất giấy mực nhất của giới báo chí.

Hy vọng qua những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tiểu sử Vũ Khắc Tiệp. Có lẽ người ta không ngờ rằng một Vũ Khắc Tiệp nghèo khó, thậm chí không đủ tiền ăn lại có ngày trở nên giàu có và cũng đầy tai tiếng thị phi như hiện nay, với màn khoe khoang đậm chất thiếu gia tiền tiêu không hết.