Tiểu sử Nhã Phương - Nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, ngọc nữ của màn ảnh Việt

Nhã Phương tên thật là Trần Thị Nhã Phương sinh 10/6/1990, tại Đắk Lắk. Cô theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Từ lúc đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học cô nàng đã tham gia đóng rất nhiều bộ phim. Tuy nhiên, do lối diễn xuất chưa nổi bật nên tên tuổi của cô vẫn chưa được nhiều khán giả biết đến.

Hiện tại, diễn viên Nhã Phương có độ phủ sóng rộng trên đài truyền hình quốc gia với các vai diễn nặng ký và dài hơi trong các phim truyền hình dài tập. Hơn nữa, có cũng có một đám cuới cổ tích với diễn viên hài Trường Giang, tốn không ít giấy mực của báo chí. Hiện Trường Giang và Nhã Phương trở thành cặp vợ chồng được săn đón đặc biệt trong Vbiz. Có lẽ vì chính những nguyên nhân này mà độ quan tâm về tiểu sử Nhã Phương cũng không ngừng tăng lên.

Trong gia tài sự nghiệp của mình, Nhã Phương tham gia rất nhiều bộ phim như là Những Thiên Thần Áo Trắng, Hoàng Tử Xấu Trai , Hoa Nắng, Trường Nội Trú… Đây là những bộ phim Nhã Phương đóng vai đúng với lứa tuổi cô lúc bấy giờ là một học sinh, sinh viên. Mặc dù chỉ là những vai nhỏ, nhưng thời điểm đó giới chuyên môn nhận xét Nhã Phương diễn cảnh khóc rất có hồn.

Trong những vai diễn mà cô nàng tham gia, người ta chỉ ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, trong sáng. Có lẽ nét đẹp này là do người mẹ truyền lại. Gia đình của cô có người mẹ vô cùng trẻ trung, xinh đẹp cùng 3 người chị em gái khác cũng hút ánh nhìn không kém.

Sau đó, để làm nổi bật bản thân, cô đã tham gia rất nhiều vai diễn với tuýp nhân vật khác hẳn với những vai trước đó. Trong phim Anh Chàng Vượt Thời Gian cô đóng vai quận chúa. Trong phim Cát Nóng cô đảm nhiệm vai là một cô gái miền biển ngây thơ. Tuy nhiên, thật không may, hai bộ phim này đều xếp vào hàng thảm họa, chưa giúp cô vụt sáng thành sao.

Sau bao nhiêu tác phẩm, cuối cùng Nhã Phương cũng đã vụt sáng thành sao nhờ phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Trong phim ngắn này Nhã Phương vào vai cô gái bán bánh tráng, có một tình yêu đẹp và buồn với chàng trai bán bánh giò.

Nhã Phương hiện được nhiều đạo diễn mời đóng phim, nhận vai diễn dài hơi

Có lẽ Nhã Phương cũng không nghĩ bộ phim này lại làm nên tên tuổi cho cô. Bởi đây là một bộ phim ngắn không được đầu tư quá nhiều kinh phí. Nhưng ngay sau khi bộ phim được tung lên youtube, đã thu hút được rất nhiều lượt xem online của khán giả. Từ sau bộ phim này người ta đặt cho cô cái tên thân thương là “hotgirl bánh tráng”. Từ diễn viên không mấy tiếng tăm, Nhã Phương đã được nhiều người biết đến.

Sau đó, cô cũng được các đạo diễn nhớ đến tên và mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như là Vừa đi vừa khóc, Quả tim máu... đã gặt hái được được không ít thành công, nâng cao khả năng diễn xuất.

Trong bộ phim truyền hình Vừa Đi Vừa Khóc, Nhã Phương vào vai Thêu - cô gái đanh đá, mê trai điên cuồng. Nhã Phương đã thể hiện được Thêu là một cô nàng lém lỉnh, hài hước và đôi lúc rất duyên dáng, khiến khá giả vô cùng thích thú. Thậm chí trong bộ phim này vai Thêu của Nhã Phương còn được khán giả yêu thích hơn là hai nhân vật chính do Minh Hằng và Mạnh Hải đóng.

Thừa thắng xông lên, Nhã Phương đã nhận lời tham gia bộ phim kinh dị Quả Tim Máu. Có thể nói đây là vai diễn nặng ký nhất từ trước đến giờ mà cô đảm nhận, khác hoàn toàn với những vai trước đây mà cô đảm nhận. Vai diễn trong Quả Tim Máu đòi hỏi Nhã Phương phải diễn có chiều sâu hơn. Một lần nữa Nhã Phương đã thành công với khả năng diễn xuất của mình.

Sau quả tim máu, Nhã Phương lại phủ sóng thời gian khá dài trên sóng truyền hình quốc gia với vai Linh trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân được hợp tác với Hàn Quốc. Đóng cặp với diễn viên điển trai Hồng Đăng cùng những ngôi sao trẻ của làng giải trí Hàn Quốc như Kang Tae Oh, Shin Hae Sun… Nhã phương đã làm nên một “cơn sốt” trên màn ảnh nhỏ. Nhờ vai diễn này, cô nhanh chóng giành giải Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2015.

Nhã Phương gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp diễn xuất

Kết thúc phim Tuổi Thanh Xuân, diễn viên Nhã Phương lại tiếp tục tham gia một dự án khác mang tên Khúc Hát Mặt Trời. Đây là bộ phim hợp tác với Nhật Bản. Trong bộ phim này Nhã Phương không chỉ được các đạo diễn trong nước đánh giá cao mà ngay cả Đài truyền hình TBS của Nhật Bản cũng hết lời khen ngợi. Qua bộ phim này, vị trí của Nhã Phương trong điện ảnh đã tiến một bước rất dài. Cũng chính nhờ vai diễn Yến Phương đã giúp cô nhận được giải thưởng “Ngôi sao châu Á” tại Seoul International Drama Awards 2016.

Mặc dù đã đạt được những thành tích ấn tượng trong các bộ phim tham gia diễn xuất trước. Nhưng sau khi trở lại với màn ảnh sau gần 3 năm ở ẩn, Nhã Phương tham gia bộ phim “Song Song”, thay vì lột xác ấn tượng thì lần trở lại của nữ diễn viên được xem là điểm trừ lớn của bộ phim. Từ giới chuyên môn cho đến khả giả cho rằng Nhã Phương diễn rất yếu. Nhã Phương tiếp tục gây thất vọng với vai Trang trong Song Song. Nhã Phương chưa lột tả hết được tâm trạng nhân vật Trang từ một cô gái bình thường, bị ép buộc rơi vào hoàn cảnh bất thường, diễn biến tâm lý cần thay đổi mạnh mẽ, từ bất ngờ, bàng hoàng cho đến đau khổ tuyệt vọng khi mất đi gia đình, người thân…

Sau bộ phim Song Song, Nhã Phương cũng bị chê rất nhiều về diễn xuất dù đã nổi đình nổi đám, phủ sóng khắp mọi mặt trận giải trí trong vài năm trở lại đây.

Ngay cả trong bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Thay vì mang đến nhân vật Hạ với những nét bướng bỉnh, tự do phóng khoáng thì Nhã Phương lại chọn cách hết trợn mắt, bĩu môi rồi khóc bù lu bù loa… Khiến cho tạo hình nhân vật bị gượng gạo, mất điểm trong mắt khán giả. Phải chăng Nhã Phương chưa thể thoát khỏi danh xưng nữ hoàng khóc. Nhưng cũng phải công nhận rằng cô đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình để có sự chuyển biến tâm lý đã mượt mà, biểu cảm đa dạng hơn so với trước đây.

Nhã Phương và cuộc sống hạnh phúc bên MC, diễn viên hài Trường Giang

Sau bộ phim 49 ngày cùng hợp tác, Nhã Phương đã bén duyên với Trường Giang. Ban đầu cặp đôi phủ nhận tin đồn, nhưng sau đó họ cũng thú nhận tình cảm.

Trải qua rất nhiều lùm xùm về chuyện tình cảm, Nhã Phương và Trường Giang cùng nhau vượt qua khó khăn. Thậm chí có lúc khiến người hâm mộ lo lắng vì mối quan hệ cả 2 đứng trên rìa tan vỡ, nhất là sau khi Nam Em công khai có tình cảm với Trường Giang, đưa ra những chứng cứ cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò yêu đương.

Nhưng sau bao sóng gió thì Trường Giang và Nhã Phương vẫn nắm chặt tay nhau. Vào ngày 18/1/2018, Trường Giang chính thức cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Sáng 24/8/2018, Nhã Phương đã làm lễ đính hôn với Trường Giang. Chiều 25/9/2018 Trường Giang và Nhã Phương đã làm lễ rước dâu. Tối cùng ngày lúc 18h cả hai làm đám cưới tại Trung tâm Hội nghị Gem Center.

Hiện tại Nhã Phương đang hạnh phúc viên mãn bên Trường Giang

Sau khi chính thức về chung 1 nhà, Nhã Phương và Trường Giang tập chung vun đắp cho gia đình nhỏ. Trường Giang cũng thay đổi quan điểm về cái đẹp và hạn chế tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nữ. Nhã Phương dù bận trăm công nghìn việc vẫn hết lòng chăm sóc chồng và vun vén gia đình nhỏ. Hiện nay, Nhã Phương - Trường Giang là cặp vợ chồng hạnh phúc, được nhiều chương trình săn đón.

Hình ảnh người vợ hiền cũng làm đẹp thêm tiểu sử Nhã Phương. Dù diễn xuất vẫn còn nhiều chê bai nhưng với nỗ lực của mình, Nhã Phương vẫn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Bộ phim cô đang tham gia diễn xuất gần đây là “Cây Táo Nở Hoa” đang nhận được sự đánh giá tích cực của khán giả.