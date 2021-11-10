Tiểu sử Hà Anh Tuấn - Ca sĩ sạch Scandal và xuất thân gia thế khủng

Hà Anh Tuấn sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ là người rất thông minh. Khi học tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, anh từng là 1 trong 3 học sinh giỏi Hóa toàn Thành. Cả gia đình đều rất tự hào về cậu con trai học giỏi và ngoan ngoãn này.

Nhắc đến Hà Anh Tuấn, khán giả nhớ ngay đến chàng ca sĩ điển trai có phong thái đĩnh đạc, cuốn hút pha chút cao ngạo, sở hữu chất giọng truyền cảm và ngọt ngào. Với chất giọng ấy anh đã nhanh chóng chinh phục được khán giả. Trong thế giới showbiz nhiều thị phi, anh vẫn chọn cho mình một cuộc sống kín đáo và sống hết mình với đam mê, cống hiến cho nghệ thuật.

Tham gia nhiều các chương trình nghệ thuật là thế nhưng anh không bao giờ lơ là việc học. Hà Anh Tuấn xứng với mác danh “con nhà người ta không làm thiên hạ thất vọng”. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cùng lúc anh đậu 2 trường Đại học Ngân hàng, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và giành luôn một suất học bổng học tại Mỹ.

Vì có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nên từ khi còn là học sinh anh đã tham gia rất nhiều phong trào nghệ thuật ở trường cũng như thành phố. Tiêu biểu, anh đã liên tiếp giành được giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh sinh viên “Chú Ve Con”, giải nhất đơn ca trong “Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên” toàn thành năm 2002.

Hà Anh Tuấn xuất thân trong gia đình giàu có

Với niềm say mê hóa học, anh đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität - thường gọi tắt là TU Đại học kĩ thuật Darmtadt, thuộc tiểu bang Hesen của Đức. Anh chọn Đức vì ở đây anh có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn mình yêu thích, đồng thời được tiếp cận với nền văn minh lâu đời của châu Âu.

Sở dĩ Hà Anh Tuấn có điều kiện học tập tốt như vậy một phần là do anh xuất thân trong một gia đình giàu có. Ít ai biết rằng nhà anh mặt tiền trên đường lớn trước Dinh Thống Nhất. Bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt. Gia đình giàu có nhưng anh lại chưa từng ăn chơi phung phí, luôn tu chí cho học tập và công việc kinh doanh nên anh rất được lòng mọi người, đặc biệt là những khán giả luôn yêu quý và ủng hộ anh.

Con đường đến với nghệ thuật của Hà Anh Tuấn

Dường như ông trời đã chỉ định Hà Anh Tuấn làm “ca sĩ”. Bởi con đường trở thành kỹ sư hoá dầu đang rất gần thì hè năm 2006, Hà Anh Tuấn về nước “thi chơi”, nghe lời bạn bè, anh đã đăng ký tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn.

Hà Anh Tuấn đã tạm gác lại chương trình đại học bên Đức tham dự cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn của Đài truyền hình Việt Nam. Ban đầu anh nghĩ chỉ là thi chơi,

không hề nghĩ có thể đoạt giải. Bởi Hà Anh Tuấn nghĩ mình là dân ngoại đạo trong khi hầu hết thí sinh khác từng đi hát chuyên nghiệp. Nhưng kết quả cuối cùng anh lại là người giành được một trong những vị trí cao nhất trong cuộc thi. Năm đó, Hà Anh Tuấn đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất với ca sĩ Hoàng Hải và rocker Anh Khoa.

Hà Anh Tuấn nổi lên từ chương trình Sao Mai Điểm Hẹn

Sau khi thành công với cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn thì Hà Anh Tuấn bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật. Anh cũng quyết định chuyển hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh bắt đầu tìm thầy học luyện thanh, học nhạc lý và đi gõ cửa các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Cứ như vậy thì bước đầu thành công trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, Hà Anh Tuấn đã có cơ hội hợp tác với nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Thanh Phương, Lê Quang, và hiện nay là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Đầu năm 2007, anh đã cho ra CD album nhạc kết hợp cùng Phương Linh - cùng là thí sinh bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn năm đó. Sản phẩm âm nhạc mang tên “Ngày Hát Đôi”, gồm 9 ca khúc và 3 bản nhạc nền, hầu hết là những ca khúc cũ được hát và phối lại. Anh cũng không ngờ là sản phẩm lại được khán giả nhiệt tình đón nhận đến vậy. Sản phẩm âm nhạc của anh đã tạo nên làn sóng yêu mến từ phía khán giả và là một trong những album tiêu biểu của năm. Anh và Phương Linh cũng trở thành một trong điểm nhấn của năm khi xuất hiện liên tiếp trong các sự kiện âm nhạc cùng thời điểm đó. Cuối năm 2007, Hà Anh Tuấn cũng đã nhanh chân ra album đầu tay mang tên Cafe Sáng. CD gồm 9 ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Hồ Hoài Anh sáng tác, tràn ngập âm hưởng R&B. Vì các ca khúc được đầu tư rất kỹ về công đoạn sáng tác và phối khí, mở ra một hướng đột phá mới trong nền công nghiệp âm nhạc Việt lúc bấy giờ. Album này của Hà Anh Tuấn cũng trở thành làn gió mới của làng nhạc Việt những năm 2000. Nhờ sự thành công này mà Hà Anh Tuấn trở thành một cái tên hót trong showbiz Việt và các bảng xếp hạng âm nhạc dành cho giới trẻ.

Sau khi thành công ra 2 album trong vòng 1 năm, Hà Anh Tuấn vẫn miệt mài cống hiến cho âm nhạc và càng đầu tư kỹ hơn cho những sản phẩm của mình. Đến năm 2009, Hà Anh Tuấn tiếp tục ra mắt album R&B mới “Sài Gòn Radio”. Album này anh vẫn tiếp tục hợp tác với nghệ sĩ Hồ Hoài Anh.

Hà Anh Tuấn rất thành công sau khi nổi tiếng từ Sao Mai Điểm Hẹn

Không ngoài mong đợi, sản phẩm ca nhạc lần này của anh cũng rất thành công, mang một hơi thở tươi mới của dòng nhạc R&B đến cho khán giả. Cũng chính Album này đã giúp anh nhận vô số giải thưởng lúc bấy giờ và cũng là một thành công về mặt thương mại. Album âm nhạc của anh được đề cử rất nhiều hạng mục giải thưởng.

Đến hiện tại, Hà Anh Tuấn vẫn theo đuổi con đường âm nhạc của mình, tuy nhiên anh hầu như không chia sẻ quá nhiều với truyền thông và xuất hiện trên truyền hình nhưng vẫn rất đắt show. Những chương trình lớn, cần hình ảnh nghệ sĩ sạch sẽ đều sẵn sàng chi bộn để có được cái gật đầu của Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn nhận không ít hợp đồng quảng cáo “khủng” với những thương hiệu điện thoại, xe hơi xa xỉ nhờ vẻ ngoài lịch lãm của mình.

Mặc dù, Hà Anh Tuấn ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng sức hút từ sao nam này chưa từng nguội lạnh. Minh chứng là Hà Anh Tuấn mở bán vé cho liveshow kỷ niệm sự nghiệp ca hát của mình. Chỉ trong vòng 48h, 1000 vé đã nhanh chóng bán hết, mặc dù giá vé không hề rẻ, dao động từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Ngay cả Cao Trung Hiếu – tổng đạo diễn của liveshow – cho biết đây là kỷ lục chưa từng có trong sự nghiệp làm nghề của anh.

Hà Anh Tuấn cũng rất “máu” kinh doanh

Không chỉ sở hữu 10 năm nghiệp hát thành công, Hà Anh Tuấn cũng rất ‘máu’ kinh doanh thừa hưởng từ bố mẹ. Vậy nên từ năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố, điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Đầu năm 2010, Hà Anh Tuấn cùng một vài bạn bè chí cốt ra mắt công ty D. Group, một tổ chức sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, với chức danh Phó Tổng giám đốc.

Hiện anh đang đảm nhận cương vị tổng giám đốc công ty về giải trí Viet Vision, sở hữu hai thương hiệu âm nhạc Viet Nam Concert và Câu chuyện hòa bình. Công ty của anh từng tổ chức rất thành công loạt concert cho Bằng Kiều, Khánh Ly, Thu Phương… Ngoài ra, Viet Vision Entertainment cũng chính là nhà sản xuất cho các sự kiện âm nhạc quốc tế đình đám tại Việt Nam suốt mấy năm qua như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson… Phải nói Hà Anh Tuấn đúng là một người tài giỏi. Tài giỏi, giàu có nhưng anh không bao giờ khoe khoang luôn sống giản dị, dường như đó cũng là sức hút khiến khán giả ngày càng yêu mến anh.

Hà Anh Tuấn hiện tại cũng là một nhà kinh doanh thành đạt

Vì vậy, rất nhiều người ghen tỵ với tiểu sử Hà Anh Tuấn và tài năng của anh. Bởi hiện nay có mấy người sống trong showbiz đầy thị phi mà vẫn giữ được sạch scandal, kín đáo, luôn đắt show. Chính vì vậy, Hà Anh Tuấn chính là một hình mẫu “nam thần” mà các chị em hướng tới.