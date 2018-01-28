Sợ tóc ngắn 'đụng hàng', Tết này nên cắt tóc lá tầng để vừa xinh xắn vừa quyến rũ

Ở những năm 2000, kiểu tóc lá tầng là xu hướng được phụ nữ ưa chuộng và ứng dụng nhiều nhất. Sau thời gian dài "lặng đi", đến năm 2018, kiểu tóc này sẽ quay trở lại và "làm mưa làm gió" trong giới thời trang.

Thay đổi diện mạo, đặc biệt là mái tóc là điều không thể thiếu mỗi khi Tết đến. Nếu sợ tóc ngắn sẽ khiến bạn trở nên nhạt nhòa vì không phù hợp với gương mặt, hãy cắt tóc lá tầng, xu hướng vô cùng hot trong năm 2018. Ngoài ra, kiểu tóc này không kén khuôn mặt, bạn gái cứ cắt đều sẽ xinh xắn vô cùng. Dưới đây là các kiểu tóc lá tầng, bạn hãy tham khảo và cắt ngay nếu ưng ý, vì chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Tóc lá cắt tầng dài Đây là kiểu tóc vô cùng quen thuộc, tuy nhiên, chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Tóc lá cắt tầng dài mang đến sự trẻ trung nhưng vô cùng nữ tính và quý phái. Tết này, nếu muốn có diện mạo xinh xắn, nhẹ nhàng, hãy cắt tóc lá tầng dài. Tóc lá cắt tầng dài nhuộm màu nâu mật ong giúp bạn gái trông xinh xắn hơn. Đặc biệt, kiểu tóc này vô cùng hoàn hảo khi kết hợp với mái rẽ ngôi - Ảnh: Internet Bạn có thể uốn đuôi lọn nhẹ, nhuộm màu nâu đỏ cho kiểu tóc lá cắt tầng dài này - Ảnh: Internet Hay uốn cúp, đánh rối, nhuộm màu nâu sáng để kiểu tóc lá cắt tầng trở nên rạng rỡ, tỏa sáng hơn - Ảnh: Internet Kiểu tóc lá cắt tầng uốn gợn nhẹ kết hợp với mái thưa vô cùng đáng yêu và trẻ trung - Ảnh: Internet Tóc lá cắt tầng lửng Đây là một dạng biến tấu của kiểu tóc lá cắt tầng dài. Tuy nhiên, tóc lá tầng lửng mang đến vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung hơn. Có rất nhiều cách tạo kiểu cho mái tóc lá này, chẳng hạn như duỗi cúp, uốn gợn nhẹ đánh rối, duỗi thẳng tự nhiên...

Tóc lá cắt tầng lửng duỗi cúp, nhuộm màu nâu sáng vô cùng trẻ trung và hiện đại - Ảnh: Internet Khi cắt kiểu tóc lá tầng lửng này, bạn gái sẽ thêm phần nữ tính và duyên dáng - Ảnh: Internet Suzy, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng xứ Hàn là một tín đồ của kiểu tóc lá cắt tầng lửng này - Ảnh: Internet Tóc lá cắt tầng ngang vai Nếu vẫn muốn sở hữu mái tóc ngắn, bạn hãy cắt kiểu tóc lá tầng ngang vai này. Kiểu tóc này vừa giữ được nét cổ điển vừa mang đến vẻ hiện đại và thời thượng. Tóc ngang vai cắt tầng nhuộm sáng, duỗi cúp hay uốn gợn nhẹ đều mang đến vẻ đẹp rất thời thượng, sang trọng - Ảnh: Internet Tóc ngang vai cắt tầng, duỗi cúp nhẹ và nhuộm màu nâu khói vô cùng hợp xu hướng - Ảnh: Internet Song Hye Kyo, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc cũng là người rất ưa chuộng kiểu tóc ngang vai cắt tầng duỗi cúp - Ảnh: Internet Những kiểu tóc cắt tầng trên được dự đoán là sẽ vô cùng hot trong năm 2018. Nếu là một cô nàng mang phong cách hiện đại và có sở thích cập nhật xu hướng thời trang, bạn đừng bỏ lỡ kiểu tóc này.

Những minh chứng cho thấy dù bạn 20 hay 40, kiểu tóc này vẫn phù hợp với bạn! Kiểu tóc tém vốn không hề kén tuổi như bạn nghĩ, hãy cùng xem loạt sao dưới đây đã giải quyết "ngon ơ" kiểu tóc này thế nào nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-toc-ngan-dung-hang-tet-nay-nen-cat-toc-la-tang-de-vua-xinh-xan-vua-quyen-ru-269476.html