Sợ tóc ngắn 'đụng hàng', Tết này nên cắt tóc lá tầng để vừa xinh xắn vừa quyến rũ

Ở những năm 2000, kiểu tóc lá tầng là xu hướng được phụ nữ ưa chuộng và ứng dụng nhiều nhất. Sau thời gian dài "lặng đi", đến năm 2018, kiểu tóc này sẽ quay trở lại và "làm mưa làm gió" trong giới thời trang.
- Bí kíp tóc suôn thẳng tự nhiên không cần tới salon
- Đun rau dền lấy nước gội đầu, tóc không những suôn mượt mà còn ngả màu nâu đỏ tuyệt đẹp y chang salon
Thay đổi diện mạo, đặc biệt là mái tóc là điều không thể thiếu mỗi khi Tết đến. Nếu sợ tóc ngắn sẽ khiến bạn trở nên nhạt nhòa vì không phù hợp với gương mặt, hãy cắt tóc lá tầng, xu hướng vô cùng hot trong năm 2018. Ngoài ra, kiểu tóc này không kén khuôn mặt, bạn gái cứ cắt đều sẽ xinh xắn vô cùng.
Dưới đây là các kiểu tóc lá tầng, bạn hãy tham khảo và cắt ngay nếu ưng ý, vì chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán.
Tóc lá cắt tầng dài
Đây là kiểu tóc vô cùng quen thuộc, tuy nhiên, chưa bao giờ trở nên lỗi mốt. Tóc lá cắt tầng dài mang đến sự trẻ trung nhưng vô cùng nữ tính và quý phái. Tết này, nếu muốn có diện mạo xinh xắn, nhẹ nhàng, hãy cắt tóc lá tầng dài.
Tóc lá cắt tầng lửng
Đây là một dạng biến tấu của kiểu tóc lá cắt tầng dài. Tuy nhiên, tóc lá tầng lửng mang đến vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung hơn. Có rất nhiều cách tạo kiểu cho mái tóc lá này, chẳng hạn như duỗi cúp, uốn gợn nhẹ đánh rối, duỗi thẳng tự nhiên...
Tóc lá cắt tầng ngang vai
Nếu vẫn muốn sở hữu mái tóc ngắn, bạn hãy cắt kiểu tóc lá tầng ngang vai này. Kiểu tóc này vừa giữ được nét cổ điển vừa mang đến vẻ hiện đại và thời thượng.
Những kiểu tóc cắt tầng trên được dự đoán là sẽ vô cùng hot trong năm 2018. Nếu là một cô nàng mang phong cách hiện đại và có sở thích cập nhật xu hướng thời trang, bạn đừng bỏ lỡ kiểu tóc này.