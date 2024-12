Đồng phục NADI - Chất lượng từ đường may, chuyên nghiệp từng sản phẩm

Làm sao để xây dựng một tập thể bền vững, gắn kết là trăn trở của nhiều doanh nghiệp. Vì thế, Đồng phục Nadi đã quyết tâm tạo ra những sản phẩm đẹp về thiết kế, bền về chất lượng và quan trọng là mỗi bộ đồng phục đều thể hiện được chất riêng trong văn hóa từng doanh nghiệp. Với phương châm: “Không chỉ may đồng phục, NADI còn may niềm tin và giá trị thương hiệu”, NADI đã và đang đồng hành cùng các khách hàng, đến nay NADI đã phát triển và cung cấp đồng phục quy mô lớn cho hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng phục NADI là thương hiệu thuộc Công ty TNHH MAY THÊU LARAL, được thành lập từ tháng 4/2015 với hoạt động trong ngành may đồng phục. Với kinh nghiệm từng phục vụ hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ khắp cả nước và xuất khẩu sang thị trường quốc tế, Đồng phục NADI đã ra đời, thể hiện khao khát muốn thay đổi diện mạo ngành đồng phục tại Việt Nam. Bởi ở thời điểm đó, thị trường còn thiếu những thương hiệu cung cấp đồng phục chất lượng cao và thiết kế tinh tế.

Đồng phục NADI đã có kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sao nên chọn Đồng phục NADI?

Đảm bảo chất lượng tốt nhất là cam kết đầu tiên mà Đồng phục NADI cam kết với các khách hàng. Là một thương hiệu thuộc công ty may mặc, NADI luôn sử dụng các chất liệu vải cao cấp, đáp ứng tất cả những tiêu chí về độ bền và thấm hút mồ hôi, phù hợp với tính chất ngành nghề của các doanh nghiệp, làm sao để các nhân viên văn phòng hay những người làm việc ngoài trời nhiều giờ liền vẫn cảm thấy thoải mái khi mặc trên mình bộ đồng phục công ty. Bên cạnh chất lượng, NADI còn sở hữu đội ngũ thiết kế sáng tạo, giàu kinh nghiệm. luôn cập nhật xu hướng thời trang hiện đại. Vì vậy, ngoài việc tạo sự gắn kết với các nhân viên trong công ty, doanh nghiệp còn có thể tạo dấu ấn riêng biệt cho thương hiệu của mình qua những bộ đồng phục.

Đồng phục giúp gắn kết doanh nghiệp, tạo dấu ấn cho thương hiệu

Đồng phục NADI luôn đa dạng về dịch vụ. Trong nhiều năm qua, NADI đã cung cấp đồng phục cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, spa, văn phòng, y tế, đặc biệt là đồng phục trong phòng mổ. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, đồng phục trong phòng mổ phải được may với chất liệu bền đẹp, chịu được nhiệt độ cao và phù hợp với tiêu chuẩn tiệt trùng trong phòng phẫu thuật. Tiêu chuẩn khắt khe là vậy nhưng Đồng phục NADI vẫn đáp ứng đầy đủ, thậm chí còn may đo hoặc may theo size các sản phẩm đồng phục bác sĩ phẫu thuật để vừa vặn với từng người. Không chỉ chú ý đến cảm nhận của người sử dụng, NADI còn đóng góp cho xã hội bằng cách sử dụng những nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Đồng phục trong phòng mổ là một trong những sản phẩm may mặc có yêu cầu khắt khe

Chất lượng là yếu tố cốt lõi đối với mỗi sản phẩm mà Đồng phục NADI tạo ra. Để phù hợp với từng doanh nghiệp và các khách hàng, NADI đã liên tục cải tiến mẫu mã, chất liệu đạt tiêu chuẩn cao nhất về độ bền, sự thoải mái, thẩm mỹ và quan trọng là tạo ra điểm nhấn khác biệt. Giá thành của NADI cũng luôn cạnh tranh so với các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực. Có nhiều kinh nghiệm trong ngành may mặc, Đồng phục ANDI luôn tối ưu hóa quy trình sản xuất để đưa ra chi phí tốt nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng tới tay khách hàng.

Môt lý do khác giúp Đồng phục NADI là lựa chọn lý tưởng với các khách hàng đó là dịch vụ tận tâm. Từ bước tư vấn cho đến bước thiết kế và giao hàng, Đồng phục NADI luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Hàng nghìn khách hàng, đối tác lớn nhỏ là minh chứng cho sự uy tín và năng lực của Đồng phục NADI.

Đồng phục NADI luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng, thẩm mỹ và chuyên nghiệp

Sứ mệnh và tầm nhìn của Đồng phục NADI

Slogan “Không chỉ may đồng phục, NADI còn may niềm tin và giá trị thương hiệu” đã khẳng định khao khát của Đồng phục NADI khi bước chân vào thị trường may mặc đồng phục đó là không chỉ tạo nên những bộ đồng phục hoàn hảo về chất lượng mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng thương hiệu.

Không chỉ may đồng phục, NADI còn may niềm tin và giá trị thương hiệu

Trong 5 năm tới, Đồng phục NADI hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu đồng phục hàng đầu tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế. Cụ thể, NADI sẽ mở rộng đầu tư cho hệ thống sản xuất và phát triển thương mại điện tử để khách hàng dễ dàng tiếp cận và đặt hàng nhanh chóng. Nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng là một trong các vấn đề được Đồng phục NADI đặt ra. Do đó, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng cũng được tăng cường. Làm sao để mỗi khách hàng đến với NADI đều hài lòng và cảm thấy NADI đã mang đến một trải nghiệm tuyệt vời bằng cách quảng bá doanh nghiệp qua đồng phục.

Suốt thời gian hình thành và phát triển, Đồng phục NADI đã đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước trên hành trình xây dựng thương hiệu thông qua những bộ đồng phục chất lượng, chuyên nghiệp và đẳng cấp. NADI luôn cam kết mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Hãy để NADI trở thành đối tác tin cậy, giúp bạn nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp.