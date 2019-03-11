Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang

Thời trang 11/03/2019 14:16

Brightside đã thu thập 14 quy tắc thời trang cơ bản nhất giúp phụ nữ luôn trông hoàn hảo, chỉn chu ở khắp mọi nơi.

Nếu muốn sở hữu phong cách ăn mặc sang trọng và hoàn hảo, phụ nữ hãy chú ý đến 14 quy tắc thời trang cơ bản sau đây. 

Bí quyết thời trang cơ bản

Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 1
Khi diện suit, áo vest, bạn chỉ nên cài khuy áo giữa. Đừng nên cài hết các cúc áo, điều này sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trông quê mùa, kém sang - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 2
Đừng bao giờ cởi quá 2 chiếc cúc trên của áo sơ mi. Trừ trường hợp bạn diện đồ theo phong cách cá tính để đi dạo phố. Nếu đi làm, hẹn hò, đi chơi cùng gia đình, cởi nhiều cúc áo sẽ khiến bạn trông rất lố lăng - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 3
Chỉ nên đeo nhẫn và dây chuyền đồng bộ hoặc khuyên tai và vòng tay. Tránh trường hợp đeo tất cả cùng hoa văn, điều này sẽ khiến bạn trở nên quá lòe loẹt - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 4
Độ dài của cà vạt phải chạm ngay thắt lưng. Đừng đeo phụ kiện này quá dài hoặc quá ngắn nếu bạn muốn bản thân trông sang trọng - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 5
Hở trên hoặc hở dưới, có nghĩa là nếu diện đầm ngắn, hãy chọn kiểu có cổ kín đáo. Ngược lại, đối với chiếc đầm dài, bạn có thể diện kiểu xẻ cổ sâu - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 6
Nếu không khoác áo vest bên ngoài, tốt nhất là bạn không nên đeo cà vạt. Áo sơ mi sơ vin cùng quần tây đã là bộ đôi tuyệt vời - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 7
Áo sơ mi văn phòng không nên xẻ sâu quá 4 inch. Điều này vừa giúp bạn trông chỉn chu vừa không gây ra tình huống hớ hênh trong lúc làm việc - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 8
Nếu diện áo sơ mi sơ vin cùng quần tây, nhất định phải sử dụng thắt lưng - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 9
Đừng bao giờ kết hợp quần cạp trễ với áo ngắn. Nếu muốn diện 2 item này, hãy diện chiếc áo thun dài ôm body bên trong - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 10
Một mẹo hay giúp bộ trang phục trở nên hoàn hảo hơn là chọn giày và thắt lưng có cùng màu với nhau - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 11
Loại bỏ hết những hoa văn ở tay áo sẽ giúp bộ suit của bạn trở nên sang trọng, thời thượng hơn hẳn - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 12
Không nên phối đồ có quá nhiều họa tiết, chẳng hạn như bộ đồ bên trái sử dụng chân váy in hoa đỏ, áo kẻ sọc. Thay vào đó, hãy chọn chiếc váy có họa tiết hoa nhã nhặn hơn - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 13
Khi mang giày tây, hãy chọn tất tối màu và có độ dài che phủ hết chân khi ngồi xuống - Ảnh: Brightside
Nếu không biết 14 quy tắc thời trang cơ bản này, dù mặt đồ hiệu đắt tiền cũng chẳng sang - Ảnh 14
Không nên diện áo hai dây ôm body, chân váy bút chì đến văn phòng. Thay vào đó, hãy chọn chiếc áo sơ mi thanh lịch - Ảnh: Brightside

Trên đây là 14 quy tắc thời trang cơ bản mà mọi phụ nữ nên nắm bắt để áp dụng cho mình lẫn người thân để luôn sở hữu phong cách chỉn chu, nhã nhặn và sang trọng. 

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Trong thế giới luôn luôn thay đổi và sáng tạo như thời trang, không có nguyên tắc nào là vĩnh viễn.

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Từ khóa:   quy tắc thời trang phong cách ăn mặc

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