Nàng nào 'đu theo' phong cách nữ tính, dịu dàng thì học ngay 4 cách phối đồ cùng chân váy hoa

Công thức phối áo phông với chân váy hoa là cách phối đồ tối giản nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể áp dụng vì nó phù hợp với tất cả mọi người. Chiếc áo phông với kiểu dáng đơn giản sẽ giúp toàn bộ trang phục của bạn trở nên trẻ trung và năng động hơn. Đặc biệt, sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn biết cách phối màu của áo phông với các hoạ tiết hoa nhí trên váy.

Sự tinh tế trong các chi tiết nhỏ sẽ khiến bạn trông sành điệu và hiện đại hơn đó. Để mặc đẹp hơn với gợi ý này, nàng nên sắm về những mẫu áo phông với kích thước vừa vặn, đủ ôm dáng để tạo cảm giác chỉn chu và lịch sự khi đi làm.

Những chị em theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch và nền nã chắc chắn không thể bỏ qua cách "lên đồ" này. Trong trường hợp sợ vẻ ngoài của mình trông lòe loẹt, các nàng hãy ưu tiên chọn các kiểu áo sơ mi có gam màu trung tính như trắng hoặc be là phù hợp. Chân váy hoa xinh xắn sẽ làm cho những chiếc áo sơ mi bớt đi phần đứng đắn và đơn điệu. Các quý cô diện outfit này trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ ghi điểm trong mắt những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Áo cardigan với chân váy hoa

Cuối cùng là cách kết hợp mà nàng có thể áp dụng cho cả mùa hè và mùa thu, đó chính là tận dụng chiếc áo cardigan trong tủ đồ của mình. Nếu muốn outfit sành điệu hơn, bạn có thể phối thêm một chiếc áo 2 dây bên trong, đảm bảo sẽ vô cùng dịu dàng và cuốn hút. Với lựa chọn này, các tông màu sáng, nhẹ nhàng sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất vì chúng mang lại cho bạn vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng và vô cùng thanh lịch. Nếu chưa tìm được mẫu áo cardigan ưng ý thì nàng còn chờ đợi gì mà không tham khảo ngay loạt gợi ý dưới đây.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse với chân váy hoa

Áo blouse với thiết kế bắt mắt, nữ tính đã được nhiều quý cô sành mặc ưu ái vô cùng. Các nàng mix món đồ này với trang phục nào cũng có một set đồ hợp mốt. Nhưng không phải ai cũng biết rằng áo trễ vai là một mảnh ghép hoàn hảo của những chiếc chân váy hoa. Hai loại trang phục này sẽ làm cho vẻ ngoài của chị em trở nên nổi bật và tươi tắn hơn khi bước xuống phố.

Ảnh minh họa: Internet