Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này

Theo Whowhatwear, kẻ sọc, họa tiết da báo và denim là 3 xu hướng thời trang thịnh hành nhất vào mùa thu đông năm nay.

Khắc hẳn với vẻ năng động và khỏe khoắn của mùa hè, vào dịp cuối năm, phong cách cổ điển được ưa chuộng hơn. Trong đó, họa tiết kẻ sọc, da báo và trang phục denim được dự đoán sẽ lên ngôi vào mùa thu đông năm nay. Cập nhật ngay 3 xu hướng này vào dịp lễ 2/9 sắp tới chắc chắn sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài nổi bật, cá tính và cực kỳ thời thượng. Họa tiết kẻ sọc cổ điển Sọc caro là một trong những họa tiết thông dụng nhất với các thiết kế quen thuộc như áo sơ mi, áo khoác blazer, chân váy, quần tây ống suông... Để phối đồ một cách hoàn hảo, bạn cần chọn các item đi cùng đơn giản hơn để tạo cái nhìn hài hòa.

Áo khoác blazer nổi bật nhờ áo phông trắng đơn giản phối quần jean sáng màu. Đây là set đồ tối giản nhưng rất thời thượng - Ảnh: Internet Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhí phối cùng chân váy chữ A midi cổ điển cực kỳ bắt mắt, nổi bật - Ảnh: Internet Tiết trời mua thu mát mẻ sẽ cực kỳ phù hợp để diện các kiểu váy trễ vai kẻ sọc cổ điển. Bạn có thể mang theo chiếc áo khoác mỏng nhẹ để kịp ứng phó trong những buổi đi chơi ngoài trời - Ảnh: Internet Nếu thích phong cách năng động, bạn có thể bắt kịp xu hướng kẻ sọc bằng cách phối quần tây họa tiết caro với áo đơn sắc, đi cùng giày thể thao - Ảnh: Internet Trang phục denim cá tính Denim là chất liệu jean cổ điển, do đó, khi diện sẽ mang đến cái nhìn khỏe khoắn, năng động và cá tính. Vì có khả năng giữ ấm nên cứ vào dịp thu đông, xu hướng này đều quay trở lại và tạo nên cơn sốt. Chính nhờ sự thông dụng này mà cách phối đồ cùng với trang phục denim không còn xa lạ đối với chị em phụ nữ.

Áo khoác denim bụi bặm trở nên nữ tính hơn nhờ phối cùng váy xòe trắng. Nếu là một cô nàng ưa vẻ dịu dàng, đây chính là set đồ phù hợp cho những buổi hẹn ngoài trời - Ảnh: Internet Cá tính, bụi bặm hơn khi diện nguyên set denim với áo jacket jean, quần jean form rộng - Ảnh: Internet Cổ điển như cô nàng đến từ thập niên 90 khi phối chân váy dài xếp tầng, áo blouse trắng với áo khoác denim - Ảnh: Internet Hay chỉ đơn giản với chân váy denim mặc cùng áo sơ mi nhung, đi cùng đôi boots cổ cao cũng đủ tỏa sáng - Ảnh: Internet Học tiết da báo bắt mắt Họa tiết da báo thường được nhiều ngôi sao ứng dụng trong các set đồ phong cách đường phố (street style). Đây là họa tiết mang đến vẻ ngoài sang trọng, thời thượng vô cùng. Hơn thế, vì trông vô cùng nổi bật nên hoa văn da báo thường phù hợp với cô nàng có cá tính. Một chiếc áo khoác jacket họa tiết da báo sẫm vừa hợp xu hướng vừa không quá nổi bật với phong cách đời thường - Ảnh: Internet Chân váy ngắn họa tiết da báo phối với áo thun là lựa chọn an toàn nếu bạn muốn áp dụng xu hướng thời trang này - Ảnh: Internet Đôi khi, chỉ cần đi một đôi boots da báo cổ cao cũng đủ nổi bật - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ đơn giản nhưng không kém phần thời thượng cùng 3 xu hướng thời trang thịnh hành của mùa thu đông này, bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào.

5 mẹo phối quần áo cũ giúp chị em vừa tiết kiệm chi tiêu lại vẫn sành điệu chẳng kém ai Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà chẳng cần phải tốn thêm tiền mua sắm, bạn vẫn có thể diện những bộ cánh độc lạ đầy phong cách từ chính những bộ đồ cũ của mình.

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