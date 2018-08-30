Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này

Thời trang 30/08/2018 14:13

Theo Whowhatwear, kẻ sọc, họa tiết da báo và denim là 3 xu hướng thời trang thịnh hành nhất vào mùa thu đông năm nay.

Khắc hẳn với vẻ năng động và khỏe khoắn của mùa hè, vào dịp cuối năm, phong cách cổ điển được ưa chuộng hơn. Trong đó, họa tiết kẻ sọc, da báo và trang phục denim được dự đoán sẽ lên ngôi vào mùa thu đông năm nay. Cập nhật ngay 3 xu hướng này vào dịp lễ 2/9 sắp tới chắc chắn sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài nổi bật, cá tính và cực kỳ thời thượng. 

Họa tiết kẻ sọc cổ điển

Sọc caro là một trong những họa tiết thông dụng nhất với các thiết kế quen thuộc như áo sơ mi, áo khoác blazer, chân váy, quần tây ống suông... Để phối đồ một cách hoàn hảo, bạn cần chọn các item đi cùng đơn giản hơn để tạo cái nhìn hài hòa. 

Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 1
Áo khoác blazer nổi bật nhờ áo phông trắng đơn giản phối quần jean sáng màu. Đây là set đồ tối giản nhưng rất thời thượng - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 2
Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhí phối cùng chân váy chữ A midi cổ điển cực kỳ bắt mắt, nổi bật - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 3
Tiết trời mua thu mát mẻ sẽ cực kỳ phù hợp để diện các kiểu váy trễ vai kẻ sọc cổ điển. Bạn có thể mang theo chiếc áo khoác mỏng nhẹ để kịp ứng phó trong những buổi đi chơi ngoài trời - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 4
Nếu thích phong cách năng động, bạn có thể bắt kịp xu hướng kẻ sọc bằng cách phối quần tây họa tiết caro với áo đơn sắc, đi cùng giày thể thao - Ảnh: Internet

Trang phục denim cá tính

Denim là chất liệu jean cổ điển, do đó, khi diện sẽ mang đến cái nhìn khỏe khoắn, năng động và cá tính. Vì có khả năng giữ ấm nên cứ vào dịp thu đông, xu hướng này đều quay trở lại và tạo nên cơn sốt. 

Chính nhờ sự thông dụng này mà cách phối đồ cùng với trang phục denim không còn xa lạ đối với chị em phụ nữ. 

Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 5
Áo khoác denim bụi bặm trở nên nữ tính hơn nhờ phối cùng váy xòe trắng. Nếu là một cô nàng ưa vẻ dịu dàng, đây chính là set đồ phù hợp cho những buổi hẹn ngoài trời - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 6
Cá tính, bụi bặm hơn khi diện nguyên set denim với áo jacket jean, quần jean form rộng - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 7
Cổ điển như cô nàng đến từ thập niên 90 khi phối chân váy dài xếp tầng, áo blouse trắng với áo khoác denim - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 8
Hay chỉ đơn giản với chân váy denim mặc cùng áo sơ mi nhung, đi cùng đôi boots cổ cao cũng đủ tỏa sáng - Ảnh: Internet

Học tiết da báo bắt mắt

Họa tiết da báo thường được nhiều ngôi sao ứng dụng trong các set đồ phong cách đường phố (street style). Đây là họa tiết mang đến vẻ ngoài sang trọng, thời thượng vô cùng. Hơn thế, vì trông vô cùng nổi bật nên hoa văn da báo thường phù hợp với cô nàng có cá tính.

Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 9
Một chiếc áo khoác jacket họa tiết da báo sẫm vừa hợp xu hướng vừa không quá nổi bật với phong cách đời thường - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 10
Chân váy ngắn họa tiết da báo phối với áo thun là lựa chọn an toàn nếu bạn muốn áp dụng xu hướng thời trang này - Ảnh: Internet
Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này - Ảnh 11
Đôi khi, chỉ cần đi một đôi boots da báo cổ cao cũng đủ nổi bật - Ảnh: Internet

Với những cách phối đồ đơn giản nhưng không kém phần thời thượng cùng 3 xu hướng thời trang thịnh hành của mùa thu đông này, bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào. 

5 mẹo phối quần áo cũ giúp chị em vừa tiết kiệm chi tiêu lại vẫn sành điệu chẳng kém ai

5 mẹo phối quần áo cũ giúp chị em vừa tiết kiệm chi tiêu lại vẫn sành điệu chẳng kém ai

Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà chẳng cần phải tốn thêm tiền mua sắm, bạn vẫn có thể diện những bộ cánh độc lạ đầy phong cách từ chính những bộ đồ cũ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng thời trang tư vấn thời trang hướng dẫn phối đồ Xu hướng thời trang thu đông 2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt