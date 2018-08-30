Muốn mặc đẹp đi chơi dịp 2/9, học ngay cách phối đồ với 3 xu hướng thời trang hot nhất mùa thu đông này

Theo Whowhatwear, kẻ sọc, họa tiết da báo và denim là 3 xu hướng thời trang thịnh hành nhất vào mùa thu đông năm nay.
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Khắc hẳn với vẻ năng động và khỏe khoắn của mùa hè, vào dịp cuối năm, phong cách cổ điển được ưa chuộng hơn. Trong đó, họa tiết kẻ sọc, da báo và trang phục denim được dự đoán sẽ lên ngôi vào mùa thu đông năm nay. Cập nhật ngay 3 xu hướng này vào dịp lễ 2/9 sắp tới chắc chắn sẽ giúp bạn sở hữu vẻ ngoài nổi bật, cá tính và cực kỳ thời thượng.
Họa tiết kẻ sọc cổ điển
Sọc caro là một trong những họa tiết thông dụng nhất với các thiết kế quen thuộc như áo sơ mi, áo khoác blazer, chân váy, quần tây ống suông... Để phối đồ một cách hoàn hảo, bạn cần chọn các item đi cùng đơn giản hơn để tạo cái nhìn hài hòa.
Trang phục denim cá tính
Denim là chất liệu jean cổ điển, do đó, khi diện sẽ mang đến cái nhìn khỏe khoắn, năng động và cá tính. Vì có khả năng giữ ấm nên cứ vào dịp thu đông, xu hướng này đều quay trở lại và tạo nên cơn sốt.
Chính nhờ sự thông dụng này mà cách phối đồ cùng với trang phục denim không còn xa lạ đối với chị em phụ nữ.
Học tiết da báo bắt mắt
Họa tiết da báo thường được nhiều ngôi sao ứng dụng trong các set đồ phong cách đường phố (street style). Đây là họa tiết mang đến vẻ ngoài sang trọng, thời thượng vô cùng. Hơn thế, vì trông vô cùng nổi bật nên hoa văn da báo thường phù hợp với cô nàng có cá tính.
Với những cách phối đồ đơn giản nhưng không kém phần thời thượng cùng 3 xu hướng thời trang thịnh hành của mùa thu đông này, bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng dù xuất hiện ở hoàn cảnh nào.