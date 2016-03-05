Jennifer Phạm "gây mê" khi mặc váy gợi cảm lái xế hộp đi sự kiện

Hoa hậu diện trang phục gợi cảm, tự tay cầm lái xế hộp sang trọng tham dự một event tại TP HCM.

Chiếc váy dạ hội lộng lẫy gam trắng giúp "bà mẹ 2 con" khoe vai trần, làn da mịn màng cùng vóc dáng thon thả.

Style gợi cảm của Hoa hậu Jennifer Phạm nhận được nhiều sự khen ngợi của mọi người.

Gần đây trong mỗi lần xuất hiện, Jenni rất chịu khó đầu tư vào trang phục, thay đổi kiểu tóc giúp cô ngày càng trẻ trung, sang trọng và ấn tượng hơn.

Sự mới mẻ là điều Jennifer Phạm ghi điểm trong mắt khán giả yêu mến.

Khó có thể rời mắt trước style gợi cảm "không tì vết" của Hoa hậu Jenni

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jennifer-pham-gay-me-khi-mac-vay-goi-cam-lai-xe-hop-di-su-kien-41736.html