Học sao Hàn cách tạo kiểu cho tóc mỏng cực đơn giản tại nhà, nhan sắc thăng hạng chóng mặt

Tóc mỏng không phải là vấn đề quan trọng nếu chị em biết cách tạo kiểu tóc phù hợp. Hãy thử áp dụng những kiểu tóc được hội mỹ nhân Hàn yêu thích dưới đây để trở nên xinh đẹp hơn nhé!

Tóc búi cao chính là cách tạo kiểu đơn giản, tiết kiệm thời gian nhất đối với các cô nàng tóc mỏng. Kiểu tóc này không chỉ là “cứu cánh” cho chị em những lúc đầu bết mà còn cực phù hợp để giúp tạo hiệu ứng tóc dày.

Nếu kết hợp kiểu tóc búi cao với mái ngố hoặc mái lưa thưa, bạn sẽ “hack tuổi” đáng kể đấy! Để tạo điểm nhấn cho gương mặt, hãy thử cố định búi tóc bằng một chiếc scrunchie như nữ ca sĩ IU, vừa chuẩn trend vừa ngọt ngào hết nấc.

Tóc buộc thấp

Mái tóc mỏng bỗng trở thành lợi thế giúp Jessica chinh phục xuất sắc kiểu tóc buộc thấp được chải chuốt kỹ càng. Đây sẽ là kiểu tóc cực phù hợp với các cô nàng công sở bởi nó mang lại vẻ sang trọng, quý phái và thời thượng.

Kiểu tóc này giúp bạn ‘chanh sả’ lên bội phần - Ảnh: Internet

Tóc kẹp càng cua

Trong năm 2020, tóc kẹp càng cua đã chính thức lên ngôi và được nhiều sao nữ áp dụng. Đặc biệt, tóc kẹp càng cua cũng là lựa chọn siêu lý tưởng để làm lu mờ đi độ mỏng của mái tóc. Khi cố định tóc bằng kẹp càng cua, món phụ kiện này sẽ vô tình làm phồng phần tóc quanh đỉnh đầu, cộng thêm tóc mái buông lơi sẽ giúp bạn trông xinh xắn hơn rất nhiều.

Tóc kẹp càng cua rất dễ thực hiện - Ảnh: Internet

Tóc đính phụ kiện

Những món phụ kiện như bờm, băng đô, kẹp tóc… sẽ giúp đánh lừa thị giác, giúp phần tóc mỏng của bạn bị lu mờ. Đây là kiểu tóc rất phù hợp cho những bữa tiệc sang chảnh, bạn sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông.

Tiểu thư đài các với kiểu tóc xoăn đeo bờm đá - Ảnh: Internet

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa xinh xắn giúp nàng 'hack tuổi' - Ảnh: Internet

Tóc buộc nửa giúp “ăn gian” độ dày cho mái tóc cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, kiểu tóc này còn giúp bạn trông trẻ trung hơn tuổi thật, đáng yêu hết nấc.