Gu thời trang của bà xã cố NS Chí Tài khiến khán giả xuýt xoa, 'lão hóa ngược' là có thật!

Ngoại hình và phong cách thời trang gần đây của bà xã cố NS Chí Tài được đông đảo netizen khen ngợi.
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Đã gần 1 năm ngày mất của NS Chí Tài, thời gian qua NS Phương Loan đã dần lấy lại tinh thần và cân bằng cuộc sống. Gần đây, bà xã cố NS Chí Tài thường đăng tải những bức ảnh khoe cuộc sống đời thường vui vẻ. Đa số mọi người đều chú ý đến nhan sắc và gu thời trang "trẻ hóa" của ca sĩ Phương Loan.
Dù đang ở độ tuổi U70 nhưng vợ cố NS Chí Tài nhiều phen khiến khán giả bất ngờ với độ "xì-tin dâu" của cô. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cách ăn mặc đã giúp ca sĩ Phương Loan "hack tuổi" đáng kể.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV