Da đen nhẻm cũng bật sáng vài tông, trẻ trung như thiếu nữ nhờ nhuộm 3 màu tóc cực trendy này

Việc lựa chọn sai màu tóc nhuộm có thể khiến da bạn xỉn màu, khuôn mặt trông nhợt nhạt và kém sắc. Để thay đổi ngoại hình, bạn nên chọn những màu tóc nhuộm sáng da giúp gương mặt thêm hồng hào, trẻ trung.

Dưới đây là những màu nhuộm cực hot trong năm 2020 mà bạn không thể bỏ qua!