Da đen nhẻm cũng bật sáng vài tông, trẻ trung như thiếu nữ nhờ nhuộm 3 màu tóc cực trendy này

Việc lựa chọn sai màu tóc nhuộm có thể khiến da bạn xỉn màu, khuôn mặt trông nhợt nhạt và kém sắc. Để thay đổi ngoại hình, bạn nên chọn những
màu tóc nhuộm sáng da giúp gương mặt thêm hồng hào, trẻ trung.
Dưới đây là những màu nhuộm cực hot trong năm 2020 mà bạn không thể bỏ qua!
Nếu bạn là nhân viên văn phòng, hãy thử tông màu nâu hổ phách ấm áp và thanh lịch này. Đây là màu nhuộm được các chuyên gia làm tóc đánh giá cao trong năm 2020 – Ảnh: Internet
Để trẻ trung và cá tính hơn, tóc màu vàng kem bơ trung tính sẽ là ưu tiên hàng đầu cho bạn. Tùy theo tông da, bạn có thể lựa chọn gam màu từ vàng nhạt đến vàng trung bình, từ tông vàng lạnh đến vàng ấm – Ảnh: Internet
Sang chảnh hết nấc với cách mix màu vàng cát, xanh rêu và một chút tông khói. Đặc biệt, khi kết hợp màu nhuộm này với kiểu tóc bob, diện mạo của bạn sẽ trông vô cùng thời thượng và trẻ trung bất ngờ – Ảnh: Internet
Hãy F5 diện mạo với phong cách nhuộm ombre những tông màu băng giá như tím, xanh lam – Ảnh: Internet
Tông màu nhuộm khói, highlight bạch kim pha trộn màu hồng ấm ở đuôi tóc là công thức giúp bạn vừa sành điệu vừa nữ tính – Ảnh: Internet
Màu tóc nâu cinnamon là lựa chọn an toàn và phù hợp cho những nàng thích style nhẹ nhàng, nữ tính. Đặc biệt, màu nhuộm này còn giúp làn da thêm trắng hồng, ai diện cũng xinh xắn đáng yêu – Ảnh: Internet
Nếu muốn nổi bật và thu hút hơn, bạn có thể nhuộm màu nâu vàng mật ong – Ảnh: Internet
Chúc bạn xinh đẹp và trẻ trung hơn với những màu tóc nhuộm sáng da trên nhé!
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