Da đen nhẻm cũng bật sáng vài tông, trẻ trung như thiếu nữ nhờ nhuộm 3 màu tóc cực trendy này

Thời trang 21/08/2020 05:55

Hãy thử áp dụng những màu tóc nhuộm sáng da này, chắc hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ vì nhan sắc bỗng dưng “thăng hạng” chóng mặt đấy!

Việc lựa chọn sai màu tóc nhuộm có thể khiến da bạn xỉn màu, khuôn mặt trông nhợt nhạt và kém sắc. Để thay đổi ngoại hình, bạn nên chọn những màu tóc nhuộm sáng da giúp gương mặt thêm hồng hào, trẻ trung.

Dưới đây là những màu nhuộm cực hot trong năm 2020 mà bạn không thể bỏ qua!

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Màu vàng bạch kim lai Tây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn 'lột xác' vẻ ngoài. Nếu bạn lo lắng màu tóc quá nổi bật, hãy giảm tông vàng để phù hợp hơn nhé! – Ảnh: Internet

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Trong năm 2020, tông màu nâu sữa pha hồng ngọt ngào đang được rất nhiều idol Hàn áp dụng. Màu nhuộm vừa thời thượng, vừa sang chảnh lại không quá kén phong cách này sẽ giúp làn da sáng thêm vài tông – Ảnh: Internet

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Nếu bạn là nhân viên văn phòng, hãy thử tông màu nâu hổ phách ấm áp và thanh lịch này. Đây là màu nhuộm được các chuyên gia làm tóc đánh giá cao trong năm 2020 – Ảnh: Internet

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Để trẻ trung và cá tính hơn, tóc màu vàng kem bơ trung tính sẽ là ưu tiên hàng đầu cho bạn. Tùy theo tông da, bạn có thể lựa chọn gam màu từ vàng nhạt đến vàng trung bình, từ tông vàng lạnh đến vàng ấm – Ảnh: Internet

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Sang chảnh hết nấc với cách mix màu vàng cát, xanh rêu và một chút tông khói. Đặc biệt, khi kết hợp màu nhuộm này với kiểu tóc bob, diện mạo của bạn sẽ trông vô cùng thời thượng và trẻ trung bất ngờ – Ảnh: Internet

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Hãy F5 diện mạo với phong cách nhuộm ombre những tông màu băng giá như tím, xanh lam – Ảnh: Internet

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Tông màu nhuộm khói, highlight bạch kim pha trộn màu hồng ấm ở đuôi tóc là công thức giúp bạn vừa sành điệu vừa nữ tính – Ảnh: Internet

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Màu tóc nâu cinnamon là lựa chọn an toàn và phù hợp cho những nàng thích style nhẹ nhàng, nữ tính. Đặc biệt, màu nhuộm này còn giúp làn da thêm trắng hồng, ai diện cũng xinh xắn đáng yêu – Ảnh: Internet

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Nếu muốn nổi bật và thu hút hơn, bạn có thể nhuộm màu nâu vàng mật ong – Ảnh: Internet

Chúc bạn xinh đẹp và trẻ trung hơn với những màu tóc nhuộm sáng da trên nhé!

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