Chỉ vài bước buộc tóc đơn giản, hội chị em công sở nâng tầm nhan sắc, sang chảnh hết phần thiên hạ

Thời trang 20/08/2020 11:50

Hãy thử áp dụng những cách buộc tóc đơn giản này mỗi ngày, chị em văn phòng sẽ bất ngờ với thành quả mà nó mang lại đấy!

Thay vì tốn kém chi phí uốn, nhuộm hay duỗi tóc, bạn có thể thay đổi cách tạo kiểu để giúp F5 diện mạo một cách nhanh chóng.

Dưới đây là những cách buộc tóc đơn giản được các cô nàng xứ Hàn chăm chỉ áp dụng. Chúng sẽ giúp nâng tầm nhan sắc trông thấy, chị em chớ dại bỏ qua:

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Buộc tóc ép sát vào đỉnh đầu sẽ khiến gương mặt kém thanh thoát hơn, hãy cố gắng tạo phồng tóc khi buộc để ‘kéo dài’ khuôn mặt – Ảnh: Internet

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Đối với những cô nàng mặt tròn, việc tận dụng phần tóc mái uốn phồng để che đi hai bên xương hàm sẽ giúp gương mặt trông mềm mại, nhỏ nhắn hơn – Ảnh: Internet

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Kiểu buộc tóc thấp này sẽ ‘hô biến’ bạn thành quý cô sang chảnh và thần thái – Ảnh: Internet

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Sự khác biệt rõ ràng khi thay đổi cách làm tóc của cô nàng này chắc hẳn sẽ khiến bạn muốn thử ngay kiểu tóc cực đơn giản trên – Ảnh: Internet

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Nếu muốn trẻ trung, nữ tính hơn, hội chị em có thể thử kiểu tóc buộc nửa đầu. Tuy nhiên, nếu chỉ buộc túm thông thường thì bạn trông rất dễ sến súa. Chính vì vậy, hãy dành chút thời gian tạo kiểu phần mái để vẻ ngoài ngọt ngào hơn – Ảnh: Internet

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Kiểu tóc búi nửa đầu và uốn nhẹ này cũng là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng đáng yêu, năng động – Ảnh: Internet

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Là người bận rộn và chẳng có thời gian tạo kiểu tóc cầu kỳ, bạn có thể thử buộc tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng cần chú ý phần mái để tổng thể hài hòa hơn – Ảnh: Internet

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Kiểu tóc buộc cao đơn giản này chẳng hề tốn kém thời gian mà còn giúp bạn trở nên sang xịn mịn hơn hẳn – Ảnh: Internet

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Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ khi buộc tóc là nhan sắc của bạn đã thăng hạng vù vù rồi đấy! – Ảnh: Internet

Bận rộn đến mấy, chị em cũng đừng túm tóc buộc ẩu nhé! Hãy dành vài phút tạo kiểu để xinh đẹp, trẻ trung hơn.

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