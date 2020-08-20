Chỉ vài bước buộc tóc đơn giản, hội chị em công sở nâng tầm nhan sắc, sang chảnh hết phần thiên hạ

Thay vì tốn kém chi phí uốn, nhuộm hay duỗi tóc, bạn có thể thay đổi cách tạo kiểu để giúp F5 diện mạo một cách nhanh chóng.

Dưới đây là những cách buộc tóc đơn giản được các cô nàng xứ Hàn chăm chỉ áp dụng. Chúng sẽ giúp nâng tầm nhan sắc trông thấy, chị em chớ dại bỏ qua: