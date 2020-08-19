3 kiểu tóc giúp ‘hô biến’ mặt tròn thành Vline thon gọn mà chẳng cần dao kéo, chị em tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn

Theo đó, những kiểu tóc này sẽ giúp che bớt khuyết điểm phần trán và cằm, giúp đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú hơn.

Đối với những cô nàng mặt tròn, việc lựa chọn một kiểu tóc phù hợp sẽ giúp gương mặt trông thon gọn và thanh thoát hơn. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn được các nhà tạo mẫu tóc Nhật Bản khuyến khích chị em nên thử áp dụng để trông xinh đẹp và trẻ trung hơn.

Kiểu tóc ngắn duỗi cúp cùng mái ngố sẽ là lựa chọn hoàn hảo để “hack mặt” hiệu quả. Đây cũng chính là kiểu tóc được nữ thần tượng Lisa nhà BLACKPINK chăm chỉ áp dụng.

Theo nhà tạo mẫu tóc, tóc mái có vai trò rất quan trọng đối với những cô nàng mặt tròn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn kiểu mái bằng không quá dày, hơi lộ trán để giúp tổng thể khuôn mặt trông thon dài hơn. Bên cạnh đó, phần đuôi tóc nên được uốn cong vào phía trong để che đi khuyết điểm xương hàm to, bạnh.

Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ ngoài dễ thương, nữ tính – Ảnh: Internet

Tóc ngang vai uốn xoăn

Các chuyên gia Nhật Bản rất thường áp dụng kiểu tóc này cho những ngôi sao. Tóc uốn xoăn nhẹ ngang vai có độ cong và phồng phù hợp sẽ giúp giảm độ tròn cho gương mặt, đồng thời giúp phần cằm thon gọn hơn. Với kiểu tóc uốn, bạn có thể uốn cụp vào trong hoặc uốn vểnh đuôi ra ngoài đều được, tùy theo phong cách bạn lựa chọn.

Nếu muốn trẻ trung hơn, bạn có thể mix kiểu tóc này với mái thưa hoặc mái bồng nếu muốn nữ tính, quyến rũ – Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang cằm và mái dài

Cuối cùng là kiểu tóc ngắn ngang cằm, mái dài cổ điển được nhiều chị em yêu thích. Với kiểu tóc này, bạn có thể che đi một phần trán và hai bên gò má, làm tăng chiều dài gương mặt, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Kiểu tóc này vừa sành điệu vừa thời thượng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn lo ngại kiểu tóc này có thể khiến bạn “dừ” đi vài tuổi thì hãy lựa chọn màu nhuộm tông sáng để trẻ trung, sành điệu hơn. Đặc biệt, nếu kết hợp kiểu tóc bob ngang cằm này với mái bay, bạn sẽ có một “combo” đỉnh cao giúp mặt thon nhỏ, cằm thêm sắc nét.