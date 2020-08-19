3 kiểu tóc giúp ‘hô biến’ mặt tròn thành Vline thon gọn mà chẳng cần dao kéo, chị em tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn

Thời trang 19/08/2020 05:30

Thay vì tốn kém chi phí cho phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có thể thử áp dụng những kiểu tóc ngắn nịnh mặt này để giúp “gọt cằm” nhanh chóng.

Đối với những cô nàng mặt tròn, việc lựa chọn một kiểu tóc phù hợp sẽ giúp gương mặt trông thon gọn và thanh thoát hơn. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn được các nhà tạo mẫu tóc Nhật Bản khuyến khích chị em nên thử áp dụng để trông xinh đẹp và trẻ trung hơn.

Theo đó, những kiểu tóc này sẽ giúp che bớt khuyết điểm phần trán và cằm, giúp đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú hơn.

Tóc ngắn duỗi cúp kết hợp mái ngố

Kiểu tóc ngắn duỗi cúp cùng mái ngố sẽ là lựa chọn hoàn hảo để “hack mặt” hiệu quả. Đây cũng chính là kiểu tóc được nữ thần tượng Lisa nhà BLACKPINK chăm chỉ áp dụng.

Theo nhà tạo mẫu tóc, tóc mái có vai trò rất quan trọng đối với những cô nàng mặt tròn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn kiểu mái bằng không quá dày, hơi lộ trán để giúp tổng thể khuôn mặt trông thon dài hơn. Bên cạnh đó, phần đuôi tóc nên được uốn cong vào phía trong để che đi khuyết điểm xương hàm to, bạnh.

kieu toc ngan 1

kieu toc ngan 2

Kiểu tóc này mang đến cho bạn vẻ ngoài dễ thương, nữ tính – Ảnh: Internet

Tóc ngang vai uốn xoăn

Các chuyên gia Nhật Bản rất thường áp dụng kiểu tóc này cho những ngôi sao. Tóc uốn xoăn nhẹ ngang vai có độ cong và phồng phù hợp sẽ giúp giảm độ tròn cho gương mặt, đồng thời giúp phần cằm thon gọn hơn. Với kiểu tóc uốn, bạn có thể uốn cụp vào trong hoặc uốn vểnh đuôi ra ngoài đều được, tùy theo phong cách bạn lựa chọn.

kieu toc ngan 3

kieu toc ngan 4

Nếu muốn trẻ trung hơn, bạn có thể mix kiểu tóc này với mái thưa hoặc mái bồng nếu muốn nữ tính, quyến rũ – Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang cằm và mái dài

Cuối cùng là kiểu tóc ngắn ngang cằm, mái dài cổ điển được nhiều chị em yêu thích. Với kiểu tóc này, bạn có thể che đi một phần trán và hai bên gò má, làm tăng chiều dài gương mặt, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

kieu toc ngan 5

kieu toc ngan 6
Kiểu tóc này vừa sành điệu vừa thời thượng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn lo ngại kiểu tóc này có thể khiến bạn “dừ” đi vài tuổi thì hãy lựa chọn màu nhuộm tông sáng để trẻ trung, sành điệu hơn. Đặc biệt, nếu kết hợp kiểu tóc bob ngang cằm này với mái bay, bạn sẽ có một “combo” đỉnh cao giúp mặt thon nhỏ, cằm thêm sắc nét.

Kiểu tóc che giấu vai u thịt bắp: Nghe có vẻ "hoang đường" nhưng lại cực kỳ có lý, chị em đã biết hay chưa!

Kiểu tóc che giấu vai u thịt bắp: Nghe có vẻ "hoang đường" nhưng lại cực kỳ có lý, chị em đã biết hay chưa!

Vai thô, vai to, vai rộng hay hẹp đều có thể mềm mại thon thả hơn nhờ kiểu tóc mà bạn diện mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn kiểu tóc đẹp kiểu tóc hack tuổi kiểu tóc ngắn đẹp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 50 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 39 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt