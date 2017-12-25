Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn

Thời trang 25/12/2017 15:31

Với 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt dưới đây, dù là mặt tròn hay vuông cứ cắt là sẽ đẹp lung linh.

Đang loay hoay tìm kiếm phương pháp để thay mới kiểu tóc, hãy thử ngay những kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt dưới đây, đảm bảo bạn sẽ xinh đẹp bội phần.

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 1

1. Tóc bob xoăn sóng rẽ ngôi giữa

Với độ dài ngang cằm, kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt nữ. Đối với khuôn mặt tròn, tóc xoăn sóng giúp thon gọn tức thì. Ngược lại, khuôn mặt dài sẽ bầu bĩnh ra nếu cắt kiểu tóc ngắn này. Để trông trẻ trung hơn, bạn hãy nhuộm màu nâu mật ong cho mái tóc này - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 2

2. Tóc dài ngang vai xoăn sóng

Nếu bạn không can đảm cắt tóc quá ngắn, hãy chọn tóc ngang vai uốn xoăn sóng này. Đây là kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, đặc biệt là tròn to. Những lọn tóc mềm mại sẽ hoàn hảo hơn khi nhuộm màu nâu trầm - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 3

3. Tóc lob duỗi thẳng tự nhiên

Ngoài ưu điểm làm thon gọn khuôn mặt vuông, tròn, kiểu tóc ngang vai này còn giúp vẻ ngoài của bạn trông trẻ trung, năng động hơn. Để tăng thêm nét trong sáng cho khuôn mặt, bạn nên để mái rẽ ngôi, lưu ý, cắt tỉa đôi lông mày thật sắc nết nhé! - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 4

3. Tóc dài uốn xoăn lò xo

Đây là một dạng biến tấu từ kiểu uốn xoăn sóng, tuy nhiên những lọn tóc được uốn xoăn hơn, thậm chí là xoăn tít như chiếc lò xo. Kiểu tóc này hợp với những bạn gái có khuôn mặt dài. Ngoài ra, nếu kết hợp thêm phần tóc mái xoăn, bạn sẽ trông tinh nghịch, đáng yêu vô cùng - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 5

4. Tóc layer ngang vai suôn mượt

Vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm toát lên nhờ mái tóc suôn mượt, đen óng tự nhiên. Hơn thế, những bạn gái sở hữu khuôn mặt trái xoan sẽ khiến nhan sắc thêm phần hoàn hảo khi để kiểu tóc ngang vai cắt layer duỗi thẳng tự nhiên này - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 6

5. Tóc ngang vai xoăn bồng bềnh

Những cô nàng mặt tròn với đôi má phúng phính, hãy cắt ngay kiểu tóc ngang vai uốn bồng bềnh này. Vẻ ngoài sẽ trở nên gợi cảm, quyến rũ một cách tự nhiên - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 7

6. Tóc dài thẳng mái rẽ ngôi

Bạn ưa chuộng phong cách tự nhiên, thuần khiết, hãy xõa mái tóc thẳng một cách tùy hứng, để mãi rẽ ngôi giữa là hoàn hảo nhất. Kiểu tóc này phù hợp với khuôn mặt vuông vì hai bên tóc mai sẽ che giấu đi phần cằm không thon gọn - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 8

7. Tóc ngang vai duỗi cúp

Làn da trắng mịn, đôi mắt trong sáng, đôi môi gợi cảm sẽ được tôn lên nếu bạn cắt kiểu tóc ngang vai duỗi cúp bồng bềnh này. Một lợi thế nữa khi diện kiểu tóc này đó là, khuôn mặt sẽ trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 9
Tóc dài ngang vai, duỗi thẳng tự nhiên kết hợp với mái rẽ ngôi giúp bạn gái trẻ trung, tươi mới và đầy sức sống - Ảnh: Internet
Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 10

8. Tóc dài xoăn nhẹ nhuộm nâu sáng

Để đánh lừa sự chú ý của người nhìn về đôi má phúng phính và chiếc cằm không thon gọn, bạn hãy để kiểu tóc xoăn nhẹ nhuộm nâu sáng này. Chiều dài mái tóc và màu nâu sáng sẽ thu hút mọi ánh nhìn, từ đó, tạo cảm giác gương mặt nhỏ nhắn - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 11

9. Tóc dài thẳng cùng mái thưa

Khuôn mặt tròn, phần trán hơi rộng sẽ được khắc phục nếu bạn sở hữu mái tóc dài thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet

Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn - Ảnh 12

10. Tóc ngắn ngang cằm duỗi cúp

Kiểu tóc ngắn ngang cằm duỗi cúp này sẽ vô cùng phù hợp với bạn gái có khuôn mặt quả lê, tức là có phần trán nhỏ hơn phần má - Ảnh: Internet

Bạn tự ti về khuôn mặt tròn trịa, gò má quá cao hay chiếc cằm kém thon gọn, hãy áp dụng ngay các kiểu tóc trên, đảm bảo tất cả các khuyết điểm trên sẽ được che giấu.

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này

Với 4 kiểu tóc dành riêng cho phụ nữ U40 dưới đây, những quý cô trưởng thành muốn trẻ trung hơn để đón Tết sẽ không còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt tóc cho khuôn mặt tròn tóc cho khuôn mặt dài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 12 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 12 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt