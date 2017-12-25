Cứ cắt 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt này là đẹp bất chấp dù mặt vuông hay tròn

Với 4 kiểu tóc hợp với mọi khuôn mặt dưới đây, dù là mặt tròn hay vuông cứ cắt là sẽ đẹp lung linh.

Đang loay hoay tìm kiếm phương pháp để thay mới kiểu tóc, hãy thử ngay những kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt dưới đây, đảm bảo bạn sẽ xinh đẹp bội phần. 1. Tóc bob xoăn sóng rẽ ngôi giữa

Với độ dài ngang cằm, kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt nữ. Đối với khuôn mặt tròn, tóc xoăn sóng giúp thon gọn tức thì. Ngược lại, khuôn mặt dài sẽ bầu bĩnh ra nếu cắt kiểu tóc ngắn này. Để trông trẻ trung hơn, bạn hãy nhuộm màu nâu mật ong cho mái tóc này - Ảnh: Internet 2. Tóc dài ngang vai xoăn sóng

Nếu bạn không can đảm cắt tóc quá ngắn, hãy chọn tóc ngang vai uốn xoăn sóng này. Đây là kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, đặc biệt là tròn to. Những lọn tóc mềm mại sẽ hoàn hảo hơn khi nhuộm màu nâu trầm - Ảnh: Internet 3. Tóc lob duỗi thẳng tự nhiên Ngoài ưu điểm làm thon gọn khuôn mặt vuông, tròn, kiểu tóc ngang vai này còn giúp vẻ ngoài của bạn trông trẻ trung, năng động hơn. Để tăng thêm nét trong sáng cho khuôn mặt, bạn nên để mái rẽ ngôi, lưu ý, cắt tỉa đôi lông mày thật sắc nết nhé! - Ảnh: Internet 3. Tóc dài uốn xoăn lò xo Đây là một dạng biến tấu từ kiểu uốn xoăn sóng, tuy nhiên những lọn tóc được uốn xoăn hơn, thậm chí là xoăn tít như chiếc lò xo. Kiểu tóc này hợp với những bạn gái có khuôn mặt dài. Ngoài ra, nếu kết hợp thêm phần tóc mái xoăn, bạn sẽ trông tinh nghịch, đáng yêu vô cùng - Ảnh: Internet 4. Tóc layer ngang vai suôn mượt Vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm toát lên nhờ mái tóc suôn mượt, đen óng tự nhiên. Hơn thế, những bạn gái sở hữu khuôn mặt trái xoan sẽ khiến nhan sắc thêm phần hoàn hảo khi để kiểu tóc ngang vai cắt layer duỗi thẳng tự nhiên này - Ảnh: Internet 5. Tóc ngang vai xoăn bồng bềnh Những cô nàng mặt tròn với đôi má phúng phính, hãy cắt ngay kiểu tóc ngang vai uốn bồng bềnh này. Vẻ ngoài sẽ trở nên gợi cảm, quyến rũ một cách tự nhiên - Ảnh: Internet 6. Tóc dài thẳng mái rẽ ngôi Bạn ưa chuộng phong cách tự nhiên, thuần khiết, hãy xõa mái tóc thẳng một cách tùy hứng, để mãi rẽ ngôi giữa là hoàn hảo nhất. Kiểu tóc này phù hợp với khuôn mặt vuông vì hai bên tóc mai sẽ che giấu đi phần cằm không thon gọn - Ảnh: Internet 7. Tóc ngang vai duỗi cúp Làn da trắng mịn, đôi mắt trong sáng, đôi môi gợi cảm sẽ được tôn lên nếu bạn cắt kiểu tóc ngang vai duỗi cúp bồng bềnh này. Một lợi thế nữa khi diện kiểu tóc này đó là, khuôn mặt sẽ trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Tóc dài ngang vai, duỗi thẳng tự nhiên kết hợp với mái rẽ ngôi giúp bạn gái trẻ trung, tươi mới và đầy sức sống - Ảnh: Internet 8. Tóc dài xoăn nhẹ nhuộm nâu sáng Để đánh lừa sự chú ý của người nhìn về đôi má phúng phính và chiếc cằm không thon gọn, bạn hãy để kiểu tóc xoăn nhẹ nhuộm nâu sáng này. Chiều dài mái tóc và màu nâu sáng sẽ thu hút mọi ánh nhìn, từ đó, tạo cảm giác gương mặt nhỏ nhắn - Ảnh: Internet 9. Tóc dài thẳng cùng mái thưa Khuôn mặt tròn, phần trán hơi rộng sẽ được khắc phục nếu bạn sở hữu mái tóc dài thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet 10. Tóc ngắn ngang cằm duỗi cúp Kiểu tóc ngắn ngang cằm duỗi cúp này sẽ vô cùng phù hợp với bạn gái có khuôn mặt quả lê, tức là có phần trán nhỏ hơn phần má - Ảnh: Internet Bạn tự ti về khuôn mặt tròn trịa, gò má quá cao hay chiếc cằm kém thon gọn, hãy áp dụng ngay các kiểu tóc trên, đảm bảo tất cả các khuyết điểm trên sẽ được che giấu.

Phụ nữ U40 có dự định cắt tóc đón Tết, xem ngay 4 kiểu tóc giúp trẻ ra cả chục tuổi này Với 4 kiểu tóc dành riêng cho phụ nữ U40 dưới đây, những quý cô trưởng thành muốn trẻ trung hơn để đón Tết sẽ không còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa nữa.

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