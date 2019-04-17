Cách mặc đẹp cho học sinh nữ dù gầy hay béo vẫn cứ xinh

Đây là công thức mix đồ đơn giản nhất cho các bạn học sinh nữ, vừa mang lại sự trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được nét hồn nhiên của tuổi học trò. Áo phông cộc tay sơ vin quần jeans chính là combo mà nàng nào cũng phải mặc vài ba buổi trong tuần.

Chỉ cần biết cách biến tấu riêng những item đơn giản cũng sẽ đem lại hơi thở thời trang hoàn toàn mới cho các cô nàng học sinh. Chính vì vậy, dù gầy hay béo, các nàng cũng không nên bỏ qua những cách mix đồ “ruột” dưới đây.

Nếu muốn chỉnh chu, nghiêm túc hơn một chút thì các cô nàng có thể mix áo sơ mi với quần jean hoặc quần tây đều được. Tuy nhiên, để không tạo sự quá cứng nhắc, bạn hãy ưu tiên áo sơ mi dáng oversize hoặc áo kiểu và phối cùng quần jeans sáng màu, kiểu dáng tùy thuộc sở thích. Với công thức này trông sẽ trẻ trung, vừa mắt nhất khi được sơ vin gọn gàng hoặc sơ vin vạt trước, đi cùng một đôi giày sneaker tạo sự cá tính.

Ngoài ra, các nàng có thể biến tấu một chút cũng được có thể mix áo dài tay cùng quần thể thao khỏe khoắn, áo tay lỡ bắt cặp với quần kaki... Trong trường hợp không muốn sơ vin, bạn có thể thả áo ngoài quần nhưng hãy diện giày sneaker để ra chất khỏe khoắn, phóng khoáng. Với cách mặc này, bạn không những có thể mặc đi học mà có thể diện đi chơi, vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Áo sơ vin chân váy

Mặc quần mãi cũng chán, để mát mẻ hơn các nàng có thể đổi gió bằng cách mix chân váy midi với những chiếc áo thun hoặc sơ mi tùy ý. Những chiếc chân váy midi xinh xắn, trẻ trung mà vẫn đảm bảo kín đáo, năng động. Iteam này kết hợp với một đôi giày búp bê hoặc đôi giày sneaker nữa là “chuẩn không cần chỉnh”, giúp ăn gian chiều cao hiệu quả, giúp các cô nàng mũm mĩm trong sẽ thon gọn.

Sơ vin chân váy tạo nét cá tính nhưng vẫn dịu dàng

Váy suông xòe rộng

Nếu bạn cực kỳ thích phong cách trẻ trung, dễ thương và có phần nhí nhảnh thì không thể bỏ qua những chiếc váy suông xòe rộng. Những chiếc váy suông xòe rộng giúp che đi khuyết điểm vòng hai không được thon gọn, tạo sự hài hòa, vừa phải mà không bị quá lố khi diện tới trường. Khi diện kiểu váy này, các nàng chỉ cần phối thêm những kiểu giày đơn giản như giày búp bê, giày sneaker là đẹp hết nấc luôn.

Váy yếm hoặc váy 2 dây

Để bản thân trở nên thật năng động, cá tính thì bạn hãy sắm ngay cho mình một chiếc váy yếm, vừa xinh xắn, trẻ trung nhưng vẫn khỏe khoắn, không gây cảm giác diêm dúa, vướng víu. Còn nếu bạn thích dễ thương, tạo hình “bánh bèo” thì hãy diện váy 2 dây bên ngoài áo sơmi hay áo phông đều được. Cách mix đồ này được rất nhiều cô nàng yêu thích, vừa đủ kín đáo lại điệu đà nữ tính và có thể phù hợp với nhiều dáng cơ thể khác nhau. Mập hay ốm mặc kiểu này cũng đều rất xinh.

Áo dài tay + quần short

Áo dài tay + quần short hiện đang là kiểu mix đồ được đông đảo các bạn học sinh yêu thích. Kiểu quần short với độ dài ngang đùi, trên gối vài ba phân giúp chủ nhân khoe chân vừa đủ, dễ dàng cử động mà không sợ lộ hàng, khi được phối khéo léo với chiếc áo sơ mi hoặc áo thun tay dài, trông sẽ rất thanh lịch mà vẫn vô cùng khỏe khoắn.

Áo dài tay và quần short tạo sự khỏe khoắn

Để tạo thêm điểm nhấn cho bộ trang phục của mình, khi mix áo dài tay + quần short, bạn có thẻ biến tấu thêm một chút, tạo layer cho item như khoác thêm áo sơ mi bên ngoài có họa tiết đối lập sẽ tạo nên tổng thể thú vị, chẳng sợ đụng hàng.

Với những cách mix đồ ở trên, chuyện phối đồ đi học cho học sinh nữ sẽ không còn làm khó bạn. Những cách ăn mặc này vừa xinh xắn lại vừa đủ kín đáo, tinh tế, phù hợp với độ tuổi học trò. Chính vì vậy, nếu không thích diện với sơ mi bạn có thể thay thế bằng áo phông trắng cũng được. Khi không thích mặc quần jean ôm bó hoặc skinny thì có thể mặc váy vừa mát mẻ mà vẫn đảm bảo đúng trend. Mỗi bộ đồ sẽ mang lại phong cách, vẻ đẹp khác nhau. Chính vì vậy, bạn hãy dựa vào sở thích và tính cách để lựa chọn được item phù hợp nhất với mình.