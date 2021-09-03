'Át chủ bài của BLACKPINK' diện áo nịt ngực o ép vòng một, liệu đây có phải là trend mới?

Là một trong những nữ thần tượng có gu thời trang hàng đầu Hàn Quốc, Jennie lại một lần nữa gây chú ý với áo nịt ngực phô diễn tối đa những đường cong cơ thể nóng bỏng của cô nàng.
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Trong làng giải trí Hàn Quốc, Jennie vốn vẫn nổi tiếng với nhan sắc "cực phẩm" và thần thái sân khấu "độc nhất vô nhị" hiếm ai có được. Đồng thời, cô nàng luôn gây "choáng ngợp" bởi khí chất sang chảnh khi diện đồ bình dân cũng sang như hàng hiệu đắt đỏ. Sự tôn đồ của nữ ca sĩ một phần cũng nhờ thân hình nóng bỏng, chuẩn đẹp và luôn biết cách phô diễn tối đa các đường cong cơ thể một cách hoàn hảo.
Mới đây, cô nàng nhận được nhiều "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ bởi sự biến tấu đa dạng và phong phú khi kết hợp với áo nịt ngực đang trend hiện nay. Dù là trên sân khấu hay ngoài sân khấu, Jennie đều sở hữu vẻ ngoài độc đáo, khi cần sexy thì sexy hết nấc, khi cần ngọt ngào lại nữ tính trong trẻo.
Jennie thực sự là một cô gái có gu thời trang sang chảnh và thời thượng bậc nhất Kpop. Chisng bởi vậy nên khi nhắc đến “nữ thần tượng dẫn đầu xu hướng” thì Jennie của BlackPink luôn có tên trong top đầu.