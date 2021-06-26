Thiên thần áo trắng Bảo Trân khoe vòng 1 khủng trong mốt thời trang áo nịt ngực thời Phục Hưng

Thời trang 26/06/2021 07:51

Thời gian gần đây, nhiều phong cách thời trang cổ điển đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng, trong đó có áo nịt ngực thời Phục Hưng. Bởi kiểu dáng quyến rũ, thứ trang phục này nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của giới trẻ.

Từ lâu trong văn hóa phương Tây, những chiếc áo nịt ngực đã thở thành một biểu tượng của cái đẹp bởi nó giúp người dùng tôn lên những đường nét mềm mại trên cơ thể. Vượt qua hàng trăm năm lịch sử, bây giờ, những chiếc áo nịt đã được nữ giới yêu thích trở lại. Thế nhưng, trong thế kỷ 21, những chiếc áo này không được dùng với vai trò một chiếc áo lót mà được dùng như một chiếc áo thượng thừa hiện đại, phái đẹp ưu ái mặc ngoài có thể khoe khéo đường cong chữ "S" trên cơ thể. 

Tại Việt Nam, phái đẹp đã quen thuộc với chiếc áo nịt này từ lâu. Tuy nhiên, để có thể mặc áo nịt và tự tin sải bước ngoài phố, thì không phải ai cũng có đủ can đảm.

Một hot Instagram có biệt danh "thiên thần áo trắng" tên là Bảo Trân đến từ Biên Hòa đã tự tin khoe dáng trong một chiếc áo corset ren. Với đặc thù ôm trọn vòng 1 và phô diễn cơ thể, chiếc áo đã làm tốt nhiệm vụ giúp chủ nhân khoe hình thể nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy "ngộp thở". Bảo Trân vốn thích lăng xê nhiều phong cách thời trang gợi cảm, khoe hình thể.

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Hot Instagram Bảo Trân khoe khéo đôi bồng đào qua chiếc áo nịt - Ảnh: Instagram nhân vật

Bởi vì có xuất xứ từ thời đại phong kiến Phương Tây - khi mà người phụ nữ ưa chuộng 1 vòng eo siêu nhỏ, bên ngoài là hàng chục lớp áo quần nên áo corset thường được may bằng vải ren mỏng với các gam màu cơ bản như đen, trắng và màu kem. Cùng với đó là các đường thép non chạy dọc theo chiều dài cơ thể giúp cố định hình dáng áo đồng thời tạo ra hiệu quả tôn dáng ở mức cao nhất.

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Chiếc áo nịt trở thành 'vũ khí' lợi hại của cô nàng trong lần đi dạo phố - Ảnh: Instagram nhân vật

Giá thành trung bình cho 1 chiếc áo nịt như vậy thường dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng nếu là thiết kế trong nước. Nếu đến từ các thương hiệu ở nước ngoài, giá sẽ cao hơn nhiều lần, đặc biệt là những hãng thời trang nổi tiếng.

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Nhiều sao Việt như Chi Pu hay Hoàng Yến Chibi cũng theo mốt corset - Ảnh: Internet
Thiên thần áo trắng Bảo Trân khoe vòng 1 khủng trong mốt thời trang áo nịt ngực thời Phục Hưng - Ảnh 4
Thiên thần áo trắng Bảo Trân khoe vòng 1 khủng trong mốt thời trang áo nịt ngực thời Phục Hưng - Ảnh 5
Thiên thần áo trắng Bảo Trân khoe vòng 1 khủng trong mốt thời trang áo nịt ngực thời Phục Hưng - Ảnh 6
Mốt áo này cũng rất 'được lòng' chị em phái đẹp toàn thế giới với kiểu dáng vô cùng đa dạng - Ảnh: Internet

Tuy có thể mix cùng nhiều phụ kiện khác nhau, chiếc corset luôn cần phải phù hợp với kích cỡ và dáng người mặc. Việc chọn áo quá nhỏ khiến người mặc bò gó, chặt ních trong thiết kế sẽ đánh mất vẻ gợi cảm của thiết kế này.

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Từ khóa:   áo nịt eo corset áo corset

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