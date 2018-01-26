Áo dài cách tân phối váy: Trang phục mà phụ nữ nhất định phải diện trong ngày Tết

Ngày Tết Việt không thể thiếu tà áo dài duyên dáng, thướt tha. Nếu là cô nàng hiện đại, những gợi ý về cách phối áo dài cách tân cùng váy dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Áo dài cách tân phối váy là sự kết hợp rất được hội chị em phụ nữ ưa chuộng. Set đồ vừa duyên dáng, nữ tính vừa thanh lịch, sang trọng này sẽ vô cùng phù hợp để bạn gái diện vào dịp đầu năm. Áo dài cách tân đơn sắc phối váy Thiết kế áo dài cách tân đơn sắc tuy đơn giản nhưng toát lên sự thanh lịch và nhã nhặn rất riêng. Đặc biệt, mẫu áo dài cách tân này dự đoán sẽ vô cùng hot trong mùa xuân 2018.

Áo dài cách tân đơn sắc tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và nhã nhặn. Bạn có thể học chị em Yến Trang - Yến Nhi, chọn thiết kế đơn sắc với điểm nhấn hoa ở cổ để không tạo cảm giác đơn điệu - Ảnh: Internet Thùy mị, trong sáng là điều mà mẫu áo dài cách tân màu hồng nhạt phối cùng váy đỏ tươi mang đến cho người diện - Ảnh: Internet Hay chọn sự đối lập màu sắc vô cùng lạ mắt khi phối áo dài cách tân đỏ tươi với váy xếp ly nhỏ màu đen - Ảnh: Internet Áo dài cách tân thêu hoa phối váy Bạn là cô nàng yêu vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, hãy chọn cách phối áo dài cách tân thêu hoa với váy voan duyên dáng dưới đây. Áo dài cách tân thêu hoa phối cùng váy là sự kết hợp được phái đẹp ưa chuộng nhất. Tết nay, bạn có thể diện set đồ này để du Xuân, chúc năm mới họ hàng - Ảnh: Internet Áo dài cách tân thêu hoa trên nền xanh pastet phối váy voan trắng tạo nên sự dịu dàng, nữ tính - Ảnh: Internet Họa tiết thêu hoa trên nền ren cũng là thiết kế áo dài cách tân đáng để bạn diện trong Tết năm nay. Bạn có thể phối cùng váy ren để tạo nên một tổng thể tuyệt vời - Ảnh: Internet Áo dài cách tân thêu hoa phối váy hồng rất tuyệt vời để mẹ diện đồ đôi với bé trong Tết này - Ảnh: Internet Áo dài cách tân gấm phối váy Áo dài cách tân gấm phối váy rất phù hợp với những bạn gái yêu phong cách truyền thống nhưng vẫn muốn trở nên hiện đại và sành điệu.

Áo dài cách tân gấm phối váy mang đến vẻ đẹp cổ điển và nền nã. Đặc biệt, vì may từ chất liệu vải cổ truyền, nên Áo dài gấm mang vẻ đẹp vô cùng Việt Nam - Ảnh: Internet Áo dài cách tân gấm vàng phối cùng váy voan trắng vô cùng đẹp mắt - Ảnh: Internet Áo dài cách tân ren phối váy Nếu muốn trở nên điệu đà hơn, Tết này bạn hãy mặc áo dài cách tân ren phối váy, đây là set đồ vô cùng nữ tính và gợi cảm. Áo dài cách tân ren đỏ quyến rũ phối cùng váy xếp ly đen - Ảnh: Internet Áo dài cách tân ren màu hồng pastel nhã nhặn, duyên dáng phối cùng váy ren đen - Ảnh: Internet Nếu yêu thích vẻ đẹp của set đồ áo dài cách tân phối cùng chân váy, trên đây là những "bí kíp" vô cùng tuyệt vời dành cho bạn.

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