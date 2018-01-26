Áo dài cách tân phối váy: Trang phục mà phụ nữ nhất định phải diện trong ngày Tết

Ngày Tết Việt không thể thiếu tà áo dài duyên dáng, thướt tha. Nếu là cô nàng hiện đại, những gợi ý về cách phối áo dài cách tân cùng váy dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
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Áo dài cách tân phối váy là sự kết hợp rất được hội chị em phụ nữ ưa chuộng. Set đồ vừa duyên dáng, nữ tính vừa thanh lịch, sang trọng này sẽ vô cùng phù hợp để bạn gái diện vào dịp đầu năm.
Áo dài cách tân đơn sắc phối váy
Thiết kế áo dài cách tân đơn sắc tuy đơn giản nhưng toát lên sự thanh lịch và nhã nhặn rất riêng. Đặc biệt, mẫu áo dài cách tân này dự đoán sẽ vô cùng hot trong mùa xuân 2018.
Áo dài cách tân thêu hoa phối váy
Bạn là cô nàng yêu vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng, hãy chọn cách phối áo dài cách tân thêu hoa với váy voan duyên dáng dưới đây.
Áo dài cách tân gấm phối váy
Áo dài cách tân gấm phối váy rất phù hợp với những bạn gái yêu phong cách truyền thống nhưng vẫn muốn trở nên hiện đại và sành điệu.
Áo dài cách tân ren phối váy
Nếu muốn trở nên điệu đà hơn, Tết này bạn hãy mặc áo dài cách tân ren phối váy, đây là set đồ vô cùng nữ tính và gợi cảm.
Nếu yêu thích vẻ đẹp của set đồ áo dài cách tân phối cùng chân váy, trên đây là những "bí kíp" vô cùng tuyệt vời dành cho bạn.