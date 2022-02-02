7 dấu hiệu cho thấy một bộ quần áo mua sắm trực tuyến sẽ không phù hợp với bạn

Để giúp bạn tiết kiệm tiền bạc và thời gian, sau đây là tổng hợp một số điều bạn nên chú ý trước khi mua hàng trên internet. Mẹo hay ở phần cuối sẽ cho bạn biết về một số bí quyết gây tò mò của việc mua sắm trực tuyến.

Quần áo được trưng bày trên trang web hoặc trong ứng dụng của cửa hàng trực tuyến mà không có mẫu mặc có thể khiến bạn thất vọng hoàn toàn khi mặc thử lúc mua thực. Không biết nó sẽ phù hợp với dáng người của bạn như thế nào, chúng ta có thể phải đối mặt với một số điều khó chịu khi mặc nó. Ví dụ: một số cà vạt / dây thắt lưng trên áo mà chúng ta rất thích trong ảnh nhưng khi nhận hàng thực tế có thể mẫu cà vạt hay dây lưng đó khi mặc vào xấu hình ảnh ở phần bụng vì mẫu không giống ảnh được đăng, trong khi những chiếc áo khoác lộng lẫy trên mạng đôi khi nhận về lại trông giống như kiểu thời trang lỗi thời và vì lý do nào đó, tay áo hóa ra không dài như hình mà chúng ta đã hy vọng.

Người mẫu đứng tạo dáng thiếu tự nhiên.

Ảnh minh họa

Những người mẫu diện trang phục trong những tư thế lập dị và khó hiểu rõ ràng đang che giấu một bí mật với chúng ta. Và mặc dù những bộ quần áo được thể hiện trong những tư thế này đôi khi khiến chúng ta có mong muốn mua ngay lập tức, nhưng cuối cùng, chúng ta có nguy cơ nhận được một thứ hoàn toàn khác với những gì chúng ta mong đợi.

Người mẫu có kiểu cơ thể khác với bạn.

Ảnh minh họa

Không chắc rằng một bộ trang phục được tạo ra đặc biệt cho những cô gái cao sẽ phù hợp với những cô gái có thân hình thấp hơn. Để tránh thất vọng khi thử một món đồ từ cửa hàng trực tuyến, không chỉ chú ý đến chiều cao mà còn cả kiểu và màu sắc của sản phẩm khi người mẫu mặc. Những thứ phù hợp với một người hoàn toàn có thể trông hoàn toàn khác với một người có kiểu cơ thể khác .

Một người mẫu dùng tay che các chi tiết của bộ trang phục.

Ảnh minh họa

Tư thế của người mẫu trong ảnh có thể nói lên rất nhiều điều về chất lượng của trang phục được đăng tải. Tay che đường viền cổ áo hoặc thắt lưng có thể họ cố ý che đi đường viền cổ không đẹp, nếp nhăn khi vải bị kéo căng và các vấn đề về đường cắt khác.

Bộ trang phục được thể hiện với phông nền “quá đẹp”.

Ảnh minh họa

Nội thất sang trọng và nhiều lớp Photoshop cũng được người bán của các cửa hàng trực tuyến bình dân sử dụng vì một lý do - họ có thể trực quan biến ngay cả những món hàng kém chất lượng nhất thành hàng siêu đẹp ... Ít nhất là trên trang của họ.

Khi đánh lạc hướng đôi mắt của chúng ta bằng những chi tiết nội thất thú vị, sang trọng, các nhà bán lẻ có kinh nghiệm sẽ kích thích sự quan tâm của chúng ta đối với bức ảnh nơi mặt hàng quần áo được đăng tải. Đó là cách một mặt hàng kém chất lượng xuất hiện trong giỏ hàng của chúng ta.

Bức ảnh của bộ trang phục bị cắt xén quá nhiều.

Ảnh minh họa

Những bức ảnh bị cắt xén không đẹp mắt không chỉ gây nhầm lẫn mà còn giúp người bán che giấu cách cắt và thiết kế lỗi thời của món hàng với chúng ta. Một bộ đồ được mô tả dài trên thắt lưng hoặc hông trong những bức ảnh này có thể chỉ đơn giản là để che đi chiếc quần quá ngắn hoặc có đường cắt kiểu cũ, lỗi thời.

Mục mà bạn thích được hiển thị cùng một lúc nhiều sản phẩm tương đồng.

Ảnh minh họa

Đôi khi các quyết định đăng tải những mẫu thời trang của các nhà tạo mẫu từ các cửa hàng trực tuyến có thể rất khó hiểu : chúng trùng lặp thiết kế nhàm chán hoặc không liên quan màu sắc tươi sáng hoặc hình in của các chi tiết trên sản phẩm. Một mục bán váy có thể đăng kèm quần trong hoặc mẫu váy tương tự cùng lúc. Trong trường hợp này, chúng ta bắt đầu không thích bộ quần áo mà chúng ta định mua mà là thích toàn bộ các bộ quần áo. Lúc này bạn muốn sở hữu hết tất cả các mẫu và bạn sẽ mua toàn bộ quần áo trong ảnh.

Bật mí: Một số mẹo cá nhân và lời khuyên khi mua sắm quần áo trực tuyến

Ngoài tất cả những điều đã đề cập ở trên, nếu là một người yêu thích mua bán tại các cửa hàng trực tuyến, sau đây sẽ là một số chia sẻ cá nhân về bí mật mua sắm trực tuyến.

Mẹo số 1: Không đăng mẫu quần áo mà người mẫu chỉ chụp ở tư thế quay lưng. Nếu một món đồ trông đẹp từ một góc nghiêng, thì nó sẽ không đẹp ở phía mặt trước nếu bạn mua nó.

Ảnh minh họa

Mẹo số 2: Khi so sánh 2 bộ trang phục, tốt hơn nên chọn bộ đi cùng với video catwalk.

Đôi khi một món đồ mà chúng ta thích trông hoàn toàn khác trong ảnh so với ngoài đời. Biết được điều này, các nhà bán lẻ trực tuyến lớn đính kèm các đoạn video ngắn vào phần mô tả mặt hàng để bạn có thể xem xét kỹ lưỡng áo, váy và quần tây mà bạn muốn mua. Đừng bỏ qua tùy chọn hữu ích này, đó là điều đôi khi giúp chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng về sự cần thiết của việc mua sản phẩm đó hay không.

Ảnh minh họa

Theo Brightside