5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên!

Thời trang 24/07/2023 11:16

Chị em nào có thân hình mũm mỉm thì hãy nhớ lưu ý tránh những món đồ thời trang này, diện vào chỉ có thể khiến thân hình thêm 'phì nhiêu' mà thôi.

Áo dáng baby doll

Áo dáng baby doll thường được thiết kế với phần thân xòe và đường bo nhẹ ở chân ngực. Kiểu áo này là lựa chọn được rất nhiều chị em ưa thích vào mùa hè. Tuy nhiên, chúng lại là item tối kỵ của những cô nàng mũm mĩm. Lý do là bởi độ bồng bềnh của chân áo sẽ khiến phần thân trên của nàng to hơn, thậm chí còn gây hiểu lầm là đang mang bầu. Thay vì lựa chọn áo baby doll, chị em nên mua những chiếc áo nhỏ gọn, không quá rộng, quá phồng để không làm lộ nhược điểm về vóc dáng của bản thân. 

5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Váy ren

Kiểu váy tiếp theo được coi là ''khắc tinh'' cho các nàng béo chính là váy ren. Bất kể chiếc váy bạn lựa chọn có phom dáng gì thì các chi tiết ren cũng cần được loại trừ ngay tức khắc. Nguyên nhân đơn giản là bởi váy len sẽ làm lộ da thịt, khi đó thân hình của bạn sẽ bị phô ra và trông càng mập mạp hơn. Để khắc phục, bạn chỉ cần ''cách ly'' với váy ren và kết thân với những chiếc váy liền chiết eo hoặc có phom dáng chữ A gọn gàng là được.

5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Áo thun kẻ ngang

Có rất nhiều loại áo trẻ trung giúp chị em trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Những chiếc áo thun là một trong số đó, đặc biệt là áo có họa tiết kẻ ngang. Món đồ này tuy đơn giản, dễ kết hợp nhưng vẫn khiến cho các cô gái trở nên xinh lung linh và nổi bật trong mắt mọi người. Tuy nhiên, “item thần thánh” này lại không dành cho các nàng có thân hình mập mạp, đẫy đà. Chính những đường kẻ ngang trên áo sẽ tạo cảm giác cho vóc dáng của quý cô trở nên đẫy đà hơn. Nếu vẫn muốn diện áo thun, các nàng mũm mĩm chỉ nên lựa chọn những chiếc áo trơn tối màu.

5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi freesize

Áo sơ mi freesize là item tối kỵ của nàng mũm mĩm. Diện kiểu áo này không giúp bạn trông thanh lịch hơn mà sẽ mang lại hiệu quả trái ngược. Chưa kể, nếu diện áo sơ mi quá rộng sẽ làm thân trên của bạn phình to.

5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Chân váy xòe

Luôn mang đến vẻ nữ tính, trẻ trung và điệu đà, chân váy xòe là item được phái đẹp cực kỳ yêu thích. Với độ xòe bồng, đây là kiểu chân váy giúp cho phong cách thời trang của các quý cô bớt đi sự nhàm chán. Nhưng đây không phải là món đồ mà các nàng béo nên kết thân nếu như không muốn vóc dáng mình trông “phì nhiêu” hơn. Thay vào đó, chị em nên diện chân váy chữ A, chân váy bút chì hoặc chân váy suông sẽ gọn gàng và xinh xắn hơn.

5 món đồ khắc tinh đối với những chị em có thân hình mũm mỉm, muốn trông người thon gọn đừng dại mà diện lên! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
'Bỏ túi' ngay những tips phối đồ tối màu nhưng vẫn nổi bần bật và tôn lên làn da bạn!

'Bỏ túi' ngay những tips phối đồ tối màu nhưng vẫn nổi bần bật và tôn lên làn da bạn!

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