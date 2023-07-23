Điểm danh 4 kiểu chân váy cực 'hack tuổi', tôn dáng mà chị em công sở không nên bỏ qua

Có nhiều kiểu chân váy trẻ trung là lựa chọn thay thế hợp lý cho các kiểu chân váy bút chì nhàm chán.

Chân váy chữ A Thiết kế chân váy ôm vừa ở eo và xòe nhẹ ở dưới như hình chữ A giúp cơ thể trở nên cân đối, đặc biệt khi bạn sơ vin gọn gàng với các mẫu áo sơ mi, áo blouse. Kiểu chân váy này mang đến sự uyển chuyển và duyên dáng cho phái đẹp bởi mỗi khi bạn bước đi, phần vạt váy sẽ chuyển động nhẹ nhàng. Các nàng nên chọn chất liệu váy mềm mại vừa đủ để đảm bảo phom dáng, phối thêm thắt lưng nếu cần nhấn vào vòng hai nhỏ nhắn.

Ảnh minh họa: Internet Chân váy denim Mùa hè năm nay, chân váy denim là item siêu hot. Kiểu chân váy này phủ sóng street style của các quý cô sành điệu, và được kết hợp theo những cách cực kỳ thú vị. Ưu điểm của chân váy denim chính là sự trẻ trung, xen lẫn nét bụi bặm. Khi kết hợp với các mẫu áo như sơ mi, áo len mỏng, áo thun trắng, chị em sẽ có được tổng thể trang phục sành điệu, thậm chí là rất thanh lịch. Khi chọn chân váy denim, chị em nên ưu tiên phiên bản trơn không một vết rách, sẽ hợp với độ tuổi 30 hơn, chẳng sợ "cưa sừng làm nghé".

Ảnh minh họa: Internet Chân váy thêu hoa Các loại váy hoa thông thường đang càng ngày càng nhàm chán, đó chính là lý do mà váy thêu hoa dần trở nên phổ biến hơn. Hãy lựa chọn phong cách và màu sắc dựa theo sở thích của mình. Bạn có thể lựa chọn họa tiết thứ đối xứng hoặc không. Những chiếc váy này nên đi với áo thanh lịch nhẹ nhàng. Không nên quá tham chi tiết, sơ mi trắng hay áo thun trắng, áo len một màu là một lựa chọn rất ổn. Ảnh minh họa: Internet Chân váy màu trung tính tông sáng Các mẫu chân váy mang tông màu trung tính như trắng, be hay xám nhạt đều lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Không chỉ ghi điểm ở sự trang nhã, chân váy màu trung tính, tông sáng còn giúp set trang phục thêm tươi tắn, từ đó vẻ ngoài của người diện sẽ trẻ trung hơn. Chân váy màu trắng, be hay xám nhạt rất dễ mặc. Các nàng có thể kết hợp ngẫu hứng với những mẫu áo có sẵn trong tủ đồ, để hoàn thiện tổng thể trang phục hài hòa, đẹp mắt. Muốn tăng thêm hiệu quả hack tuổi, chị em nên kết hợp chân váy màu trung tính, tông sáng với áo màu nổi hoặc đi sneaker trắng trẻ trung. Ảnh minh họa: Internet

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