'Bỏ túi' ngay những tips phối đồ tối màu nhưng vẫn nổi bần bật và tôn lên làn da bạn!

Áo sơ mi tối màu được các chị em yêu thích bởi sự trang nhã và sang trọng. Đồng thời, áo sơ mi màu trầm còn có thể tôn da sáng hồng. Các nàng khi diện áo sơ mi tối màu nên lưu ý vì nó có thể khiến vẻ ngoài trở nên "dừ" hơn. Và muốn chinh phục xuất sắc áo sơ mi tối màu, các nàng hãy tham khảo 5 cách mix đồ trẻ trung sau đây.

Vậy nên nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm về cách phối màu quần áo thì việc lựa chọn kết hợp màu sắc liền kề trong vòng tròn màu sắc có thể được xem là an toàn nhất. Điều đó sẽ giúp bạn không cần quá đau đầu khi phối các sắc màu trang phục với nhau.

Gam màu liền kề là những gam màu có sắc thái gần giống nhau và không có quá nhiều sự "xung đột" về màu sắc. Ví dụ như ta có thể kết hợp 2 tông màu gần nhau như màu tím với màu hồng

Áo sơ mi tối màu + quần short

Quần short luôn được đánh giá cao ở sự trẻ trung, năng động, vẻ ngoài của người diện sẽ trẻ ra vài tuổi. Quần short còn tạo hiệu ứng chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo. Có rất nhiều kiểu quần short phù hợp để mix với áo sơ mi tối màu, chẳng hạn như quần denim short, quần short vải thô hay quần short có đường li giữa… Chị em nên sơ vin để vẻ ngoài có được sự chỉn chu, thời thượng khi diện combo áo sơ mi tối màu + quần short.

Ảnh minh họa: Internet

Phối màu quần áo đơn sắc

Với những ai yêu thích sự đơn giản hay theo đuổi Minimalism style, thì cách phối màu quần áo đơn sắc là sự lựa chọn ưu tiên và hoàn hảo nhất. Bạn có thể lựa chọn cách phối màu này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt là đối với nhân viên công sở, việc kết hợp quần áo đơn sắc sẽ tạo ra cho bạn một bộ trang phục thanh lịch và lịch sự.

Thêm nữa, chúng ta có thể đa dạng phối màu đơn sắc thay vì chỉ một màu duy nhất. Bằng cách sử dụng các sắc thái đậm nhạt của từng màu, sẽ giúp gia tăng điểm nhấn của bộ trang phục. Ví dụ bạn có thể kết hợp các sắc thái màu sắc khác nhau cho trang phục như màu trắng, đỏ sẫm và đỏ gạch,…

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi tối màu + quần jeans

Áo sơ mi tối màu và quần jeans là "cặp bài trùng" hoàn hảo, set trang phục vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, bụi bặm. Các quý cô sành điệu thường mix áo sơ mi với quần jeans xanh để nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi.

Vẻ ngoài của bạn vẫn toát lên sự năng động, thời thượng. Chị em đừng "lơ là" khoản "hack" dáng khi diện áo sơ mi tối màu + quần jeans. Hãy ưu tiên quần jeans cạp cao, dài trên mắt cá chân và sơ vin.

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi tối màu + quần ống rộng sáng màu

Áo sơ mi và quần ống rộng là công thức được yêu thích trong mùa hè. Mix cùng quần tông màu trắng hoặc be, set trang phục trở nên sáng sủa và trẻ trung hơn. Ngoài ra, tô điểm túi xách và giày dép màu tươi sáng cũng là cách hay để tăng thêm hiệu quả "hack" tuổi. Chị em có thể áp dụng công thức áo sơ mi tối màu + quần ống rộng trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt là khi tới công sở.

Ảnh minh họa: Internet

Phối màu quần áo theo quy tắc tam giác, tứ giác

Quy tắc màu tam giác, tứ giác là sự kết hợp ba màu vị trí cách đều nhau trên bánh xe màu sắc. Mô hình tam giác đều trong ba góc nhọn theo tỉ lệ 2:1. Còn đối với mô hình tứ giác là ba vị trí khác nhau theo tỉ lệ 3:1. Ví dụ như ba màu đỏ - tím - xanh lục,... Sự phối hợp màu sắc này sẽ giúp cách phối màu quần áo trở nên độc đáo, trẻ trung hơn. Nhưng thỉnh thoảng bản phối ba màu này ít an toàn và khá đơn điệu.