Lưu ngay những "tuyệt chiêu" diện áo hai dây của các mỹ nhân Việt này sẽ giúp bạn ghi điểm 'sang xịn mịn'

Các mỹ nhân Việt kết hợp mẫu áo này theo nhiều cách đa dạng, nhưng điểm chung là đều chuẩn mốt.

Các mỹ nhân Việt không chỉ nổi tiếng với sự xinh đẹp và tài năng mà còn có gu thời trang đỉnh cao. Trong số đó, trang phục hai dây luôn là lựa chọn khiến họ trở nên quyến rũ và nổi bật. Với những "tuyệt chiêu" diện áo hai dây này, bạn cũng có thể ghi điểm và tạo ấn tượng 'sang xịn mịn'. Áo hai dây là món thời trang đặc trưng của mùa hè, thể hiện sự năng động và tôn lên nét quyến rũ của người mặc.

Các mỹ nhân Việt không chỉ nổi tiếng với sự xinh đẹp và tài năng mà còn có gu thời trang đỉnh cao. Trong số đó, trang phục hai dây luôn là lựa chọn khiến họ trở nên quyến rũ và nổi bật. Với những "tuyệt chiêu" diện áo hai dây này, bạn cũng có thể ghi điểm và tạo ấn tượng 'sang xịn mịn'. Áo hai dây là món thời trang đặc trưng của mùa hè, thể hiện sự năng động và tôn lên nét quyến rũ của người mặc.

Lương Thùy Linh diện một set đồ toàn màu trắng với áo hai dây và quần ống suông, tôn lên vòng eo con kiến. Khi kết hợp thiết kế áo này với quần ống rộng, Lương Thùy Linh có được vẻ ngoài quyến rũ xen lẫn nét phóng khoáng.

Công thức áo hai dây trắng và quần jeans cơ bản mà không hề lỗi mốt. Lương Thùy Linh đã tạo điểm nhấn cho bộ đồ bằng cách quàng lên vai một chiếc áo họa tiết kẻ.

Ngô Thanh Vân mới cập nhật trên Instagram một outfit hết sức trẻ trung, phóng khoáng gồm áo hai dây trắng + quần ống loe và giày mũi nhọn. Outfit này có chút gì đó retro nhưng cũng chẳng kém phần sành điệu, thanh lịch nhờ động tác sơ vin gọn gàng, cùng đôi giày basic vô cùng hợp lý.

Hoa hậu Thùy Tiên ghi điểm ở sự quyến rũ và cá tính khi kết hợp áo hai dây đen với quần denim túi hộp. Những món thời trang như sneaker trắng hay chiếc túi xách quai ngắn rất phù hợp với nét thời thượng của outfit. Muốn tạo sự đột phá cho phong cách mùa hè, ý tưởng diện đồ của Hoa hậu Thùy Tiên rất đáng để chị em tham khảo.

Thanh Hằng diện áo crop top theo cách vô cùng thời thượng và tinh tế. Bộ đồ này cũng có khả năng tôn dáng tốt vì nữ diễn viên đã chọn quần jeans cạp cao, dài trên mắt cá chân; và thế là vóc dáng chuẩn siêu mẫu của Thanh Hằng đã được phát huy triệt để.

Văn Mai Hương là nữ ca sĩ giảm cân thành công. Hiện với thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn cô tự tin với bất cứ item nào. Áo hai dây trắng dáng lửng được cô mix cùng quần jeans rách và giày cao gót vô cùng thời thượng.

Thiều Bảo Trâm gợi ý cho chị em set trang phục đơn giản mà thời thượng, trẻ trung, ai cũng có thể mặc đẹp. Cụ thể, cô đã chọn một chiếc áo sát nách đơn giản rồi mix với quần kẻ sọc, kết lại set đồ bằng một đôi sneaker. Ngoài vẻ sành điệu, outfit này còn toát lên sự thanh lịch.

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