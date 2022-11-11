5 mẫu áo len có khả năng thu gọn vóc dáng, vừa giữ ấm lại trẻ trung lý tưởng để chị em đầu tư cho tủ đồ mùa Đông

Với thiết kế thoải mái, áo len suông rộng sẽ tạo cảm giác dáng mảnh mai hơn. Ngoài khả năng khắc phục nhược điểm, áo dáng rộng còn gây ấn tượng với nét phóng khoáng.

Vẻ ngoài của bạn sẽ có được sự trẻ trung, năng động. Khi diện áo len suông rộng, bạn đừng bỏ qua thao tác sơ vin. Bí kíp này giúp tạo sự chỉn chu và thanh lịch cho người mặc. Quan trọng không kém, khi sơ vin, chiều cao cũng được cải thiện hiệu quả.

Áo len kẻ ngang

Họa tiết kẻ ngang luôn nổi bật mỗi độ thu/đông về, và ngoài những chiếc áo thun, áo len kẻ ngang cũng là item mà chị em rất nên thêm vào giỏ hàng khi đi mua sắm.

Áo len kẻ ngang nổi bật, trẻ trung mà vẫn giữ được sự thanh lịch, trang nhã. Kiểu áo này vốn đã rất bắt mắt nên chị em chỉ cần kết hợp với những items màu trung tính như quần jeans trắng, quần âu đen, hay chân váy nhã nhặn là đã rất đẹp. Chỉ riêng áo len kẻ ngang cũng có nhiều phiên bản, từ sọc ngang to bản, kẻ sọc mảnh cho đến sự biến hóa về cách phối màu sắc như trắng - đen, trắng - be, hay trắng - xanh nhạt…, chị em tha hồ lựa chọn để đa dạng hóa phong cách.

Áo len nữ dáng croptop

Một trong những xu hướng được các quý cô ưu chuộng nhất trong năm mùa Thu Đông năm nay là áo len cổ tim dáng croptop. Chất len mềm mịn, không quá dày khiến người mặc thoải mái, phong cách và đồng thời giữ ấm cho cơ thể. Các nàng có thể dễ dàng tìm được phụ kiện để có thể mix cùng mẫu áo len này để phù hợp với sở thích của bản thân.

Một điểm nổi bật khác của áo len cổ tim croptop là thiết kế mang tính hiện đại, trẻ trung. Bất kể các quý cô mặc nó như thế nào, nó đều có thể giúp các quý cô và phong cách trong suốt mùa Thu Đông.