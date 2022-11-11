6 kiểu boots đẹp từ nhà tới công sở, kiểu thứ 2 chưa bao giờ hạ nhiệt - hot từ năm này qua năm khác

Không lạ khi những đôi boots cao quá đầu gối trở thành hot trend trong mùa mốt cuối năm. Trời thu chuyển lạnh, đôi boot này giúp che chắn hoàn hảo và cũng dễ dàng phối cùng quần tất, quần jeans hay váy ôm đều đẹp.

Boots cổ ngắn đang là một kiểu giày cực kỳ hot trong năm nay. Với sự cá tính của mình, Ankle boots dễ dàng biến một set đồ nhàm chán trở nên thú vị và ấn tượng. Bộ đôi Ankle boots với quần skinny luôn là lựa chọn đầu tiên của phái đẹp.

Không chỉ quần, đôi Ankle boots nhỏ nhắn này cũng có thể phối cùng với chân váy. Các kiểu chân váy ‘thần thánh’ được nhiều chị em săn lùng trong năm qua như chân váy chữ A, chân váy denim… đều là lựa chọn thích hợp để các nàng mix cùng đôi giày boots đẹp siêu xinh này.

Boots chiến binh

Kiểu giày bốt chiến binh combat boots có vẻ ngoài thô ráp xù xì rất được lòng các tín đồ thời trang trong những năm gần đây. Combat boots thường có đế cao su thô, dây buộc và cao trên mắt cá chân do đó là kiểu giày mùa Thu Đông hoàn hảo cho các set trang phục đường phố. Dana Lohmüller phối kiểu boots chiến binh này cùng với quần jeans và áo len, hoặc với set trang phục vải tweed đều đẹp và rất chất.

Boots đế vuông

Ưu điểm của mẫu boots này là dễ sử dụng, chắc chân, di chuyển thuận lợi. Những đôi boots cổ ngắn đế vuông với kiểu dáng đơn giản trẻ trung rất phù hợp với hội chị em công sở. Đặc biệt các nàng "nấm lùn" chắc chắn sẽ mê mệt món phụ kiện này bởi phần đế có thể giúp ăn gian chiều cao từ 3-8cm.

Có kiểu dáng hơi giống combat boots nhưng kiểu giày boots có đế vuông giúp các cô gái tôn chiều cao mang dáng dấp của những đôi giày bốt cao bồi. Dù là kiểu boots buộc dây hay dây kéo tiện lợi thì những đôi boots cổ thấp màu đen phù hợp với hầu hết các outfits mùa Thu Đông, bao gồm các items cơ bản mix cùng áo khoác. Bạn có thể tạo điểm nhấn thêm bằng một món đồ da như quần cluottes lửng, mũ bê rê hay một chiếc khăn quàng màu nổi bật.

Stilettos boots

Đôi Stilettos boots cũng quyền lực không kém giày mũi nhọn. Chúng duyên dáng, nữ tính, lại rất hiện đại và có gì đó mạnh mẽ.

Với loại giày boots đẹp, bạn hãy chọn cho mình những trang phục quyến rũ, sexy một chút để tôn lên nét gợi cảm và sang trọng của mình, đó có thể là mini-skirt, một chiếc váy da ôm sát hay quần da bó ấn tượng.

Boots hở mũi

Với những đôi boots hở mũi, bạn không phải quá băn khoăn khi chọn đồ để mix cùng. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sự đa năng mà thiết kế này mang lại khi nó có thể kết hợp với rất nhiều loại trang phục vào bất kỳ dịp nào và đặc biệt là với tất cả các mùa trong năm dù với style nào. Diện kiểu gì cũng đều sành điệu và tôn dáng.

Đối với các quý cô công sở, giày boots đẹp, boots cao gót sẽ là lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp cùng jeans xắn gấu và sơ mi, giúp bạn thêm phần nổi bật và trendy.