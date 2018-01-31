5 kiểu tóc vừa đẹp vừa che khuyết điểm cực tốt: Mặt vuông, dài hay tròn cắt đều xinh

Bạn ngại ngùng vì khuôn mặt không hoàn hảo, cằm hơi vuông, má lại phúng phính, đừng vội tự ti về bản thân vì đã có 5 kiểu tóc dưới đây giúp che giấu đi tất cả các khuyết điểm ấy.

Bạn muốn sở hữu một mái tóc mới nhưng e ngại vì khuôn mặt quá nhiều chi tiết không ưng ý. Đừng lo lắng, hãy tham khảo các kiểu tóc giúp che khuyết điểm dưới đây, chắc chắn sẽ vô cùng có ích đối với bạn. Tóc mái ngang che khuyết điểm ở trán Phần trán cao, ngắn hay quá rộng khiến khuôn mặt của bạn trở nên mất cân đối và kém xinh. Để che đi khuyết điểm này, bạn gái hãy cắt tóc mái ngang hoặc mái ngang thưa.

Mái ngang kết hợp với kiểu tóc dài thướt tha giúp che giấu khuyết điểm về phần trán hơi cao - Ảnh: Internet Ngoài ra, bạn gái có thể kết hợp mái ngang thưa với tóc ngắn uốn lọn, đây cũng là cách che khuyết điểm cho phần trán hiệu quả - Ảnh: Internet Tóc ngang vai duỗi thẳng kết hợp với mái thưa không chỉ giúp che khuyết điểm mà còn tăng vẻ xinh xắn cho bạn gái - Ảnh: Internet Với kiểu mái ngang thưa này, khuyết điểm về phần trán cao hoàn toàn bị che giấu - Ảnh: Internet Tóc mái rẽ ngôi che khuyết điểm khuôn mặt dài Khuôn mặt dài thường hơi gầy, do đó bạn nên cắt kiểu tóc mái rẽ ngôi để che đi khuyết điểm ở phần má và cằm, tạo cảm giác mặt tròn trịa, mũm mĩm hơn. Tóc mái rẽ ngôi giúp che khuyết điểm về khuôn mặt dài, gò má và cằm gầy gò - Ảnh: Internet Để tạo vẻ ngoài xinh xắn hơn, bạn hãy kết hợp mái rẽ ngôi với kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh. Đây là cách che khuyết điểm hoàn hảo - Ảnh: Internet Để vừa che khuyết điểm vừa tạo sự thanh tú cho khuôn mặt, hãy kết hợp mái rẽ ngôi với tóc dài cắt tầng thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet Tóc bob, tém che khuyết điểm khuôn mặt tròn Tưởng là khuyết điểm nhưng khuôn mặt tròn lại là ưu thế vì để được những kiểu tóc "khó nhằn" như bob và tém cao. Những kiểu tóc đang là hot trend này sẽ giúp tạo cảm giác gương mặt trông thon gọn và dài hơn.

Tóc bob uốn đuôi giúp che đi khuyết điểm về đôi má phúng phính, chiếc cằm tròn trịa - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn đuôi, mái rẽ ngôi vô cùng phù hợp với bạn gái sở hữu gương mặt tròn và phần trán hơi ngắn - Ảnh: Internet Khuyết điểm về khuôn mặt tròn bị che giấu hoàn toàn nhờ kiểu tóc tém mái xéo. Đây còn là xu hướng tóc vô cùng hot trong năm 2018 - Ảnh: Internet Tóc uốn đuôi che khuyết điểm khuôn mặt góc cạnh Khuôn mặt góc cạnh khiến bạn gái trở nên hung dữ và hơi nam tính. Để khiến vẻ ngoài trông nữ tính hơn, bạn gái sở hữu khuôn mặt này hãy cắt tóc uốn đuôi ôm sát vào hai bên cằm. Kiểu tóc bob uốn xoăn cắt ôm sát vào cằm giúp che khuyết điểm về khuôn mặt góc cạnh - Ảnh: Internet Để che khuyết điểm mặt vuông, góc cạnh, bạn chỉ cần tạo kiểu tóc sao cho ôm sát vào phần cằm - Ảnh: Internet Với những kiểu tóc giúp che khuyết điểm cho mọi khuôn mặt trên, bạn gái chẳng phải đắn đo lựa chọn hay tự ti về bản thân nữa.

Tóc uốn xoăn gợn sóng dài thướt tha, óng ả như thác nước, nàng cắt là 'vịt hóa thiên nga' ngay Tết chuẩn bị đến cận kề, nếu muốn sở hữu diện mạo xinh lung linh để đón năm mới, bạn hãy cắt kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng dài dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-kieu-toc-vua-dep-vua-che-khuyet-diem-cuc-tot-mat-vuong-dai-hay-tron-cat-deu-xinh-269891.html