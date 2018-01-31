5 kiểu tóc vừa đẹp vừa che khuyết điểm cực tốt: Mặt vuông, dài hay tròn cắt đều xinh

Bạn ngại ngùng vì khuôn mặt không hoàn hảo, cằm hơi vuông, má lại phúng phính, đừng vội tự ti về bản thân vì đã có 5 kiểu tóc dưới đây giúp che giấu đi tất cả các khuyết điểm ấy.
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Bạn muốn sở hữu một mái tóc mới nhưng e ngại vì khuôn mặt quá nhiều chi tiết không ưng ý. Đừng lo lắng, hãy tham khảo các kiểu tóc giúp che khuyết điểm dưới đây, chắc chắn sẽ vô cùng có ích đối với bạn.
Tóc mái ngang che khuyết điểm ở trán
Phần trán cao, ngắn hay quá rộng khiến khuôn mặt của bạn trở nên mất cân đối và kém xinh. Để che đi khuyết điểm này, bạn gái hãy cắt tóc mái ngang hoặc mái ngang thưa.
Tóc mái rẽ ngôi che khuyết điểm khuôn mặt dài
Khuôn mặt dài thường hơi gầy, do đó bạn nên cắt kiểu tóc mái rẽ ngôi để che đi khuyết điểm ở phần má và cằm, tạo cảm giác mặt tròn trịa, mũm mĩm hơn.
Tóc bob, tém che khuyết điểm khuôn mặt tròn
Tưởng là khuyết điểm nhưng khuôn mặt tròn lại là ưu thế vì để được những kiểu tóc "khó nhằn" như bob và tém cao. Những kiểu tóc đang là hot trend này sẽ giúp tạo cảm giác gương mặt trông thon gọn và dài hơn.
Tóc uốn đuôi che khuyết điểm khuôn mặt góc cạnh
Khuôn mặt góc cạnh khiến bạn gái trở nên hung dữ và hơi nam tính. Để khiến vẻ ngoài trông nữ tính hơn, bạn gái sở hữu khuôn mặt này hãy cắt tóc uốn đuôi ôm sát vào hai bên cằm.
Với những kiểu tóc giúp che khuyết điểm cho mọi khuôn mặt trên, bạn gái chẳng phải đắn đo lựa chọn hay tự ti về bản thân nữa.