4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh

Tết là dịp để mọi người đi lễ chùa, thăm hỏi họ hàng, do đó, chọn trang phục khéo léo là điều rất quan trọng. Dưới đây là 4 kiểu chân váy dài qua gối cực kỳ phù hợp cho những dịp kể trên.
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Khác với những buổi tiệc tùng, thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa dịp Tết yêu cầu bạn phải ăn mặc chỉn chu và kín đáo. Do đó, những chiếc quần short, chân váy ôm, váy ngắn không phù hợp để diện trong các dịp này. Nếu đang loay hoay chưa biết phối đồ như thế nào, hãy tham khảo 4 kiểu chân váy dài qua gối sau đây.
Phối đồ với chân váy dài dịp Tết
Chân váy xếp ly
Tuy không phải là kiểu dáng váy mới nhưng chân váy xếp ly luôn chiếm một vị thế nhất định trong lòng phụ nữ vì vẻ đẹp đặc biệt mà chúng mang đến. Tết này, để có thể thoải mái vui chơi, hãy chọn chiếc váy xếp ly có độ dài qua gối.
Chân váy midi xòe
Midi là kiểu dáng chân váy dài qua gối có dáng xòe chữ A. Kiểu váy này giúp phụ nữ tôn dáng, tạo cảm giác tăng chiều cao rất hiệu quả.
Chân váy sọc caro
Sọc caro mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp cổ điển và hoài cổ. Với đường kẻ sọc, bạn nên phối kiểu váy này với các mẫu áo trơn, đơn sắc để tổng thể không bị rối.
Chân váy đuôi cá
Chân váy đuôi cá dài ôm sát phần eo và mông, do đó mang đến vẻ ngoài quyến rũ cho người diện. Bạn có thể phối kiểu chân váy này với bất cứ kiểu dáng áo nào yêu thích tùy thuộc vào hoàn cảnh xuất hiện.
Với 4 kiểu chân váy dài qua gối cực kỳ thời thượng trên, Tết này bạn gái có thể thoải mái vui chơi, đi thăm hỏi họ hàng hay đi lễ chùa mà không lo hớ hênh hay bất tiện.