4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh

Thời trang 28/01/2019 08:53

Tết là dịp để mọi người đi lễ chùa, thăm hỏi họ hàng, do đó, chọn trang phục khéo léo là điều rất quan trọng. Dưới đây là 4 kiểu chân váy dài qua gối cực kỳ phù hợp cho những dịp kể trên.

Khác với những buổi tiệc tùng, thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa dịp Tết yêu cầu bạn phải ăn mặc chỉn chu và kín đáo. Do đó, những chiếc quần short, chân váy ôm, váy ngắn không phù hợp để diện trong các dịp này. Nếu đang loay hoay chưa biết phối đồ như thế nào, hãy tham khảo 4 kiểu chân váy dài qua gối sau đây.

Phối đồ với chân váy dài dịp Tết

Chân váy xếp ly

Tuy không phải là kiểu dáng váy mới nhưng chân váy xếp ly luôn chiếm một vị thế nhất định trong lòng phụ nữ vì vẻ đẹp đặc biệt mà chúng mang đến. Tết này, để có thể thoải mái vui chơi, hãy chọn chiếc váy xếp ly có độ dài qua gối.

4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 1
Chân váy xếp ly ánh kim được Diễm My phối khéo léo với áo thun ôm body cực kỳ tôn dáng. Vào những ngày đi lại nhiều, bạn có thể diện thêm chiếc nón rộng vành - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 2
Nếu muốn năng động hơn, hãy phối chân váy xếp ly dài với áo thun đơn giản, đi giày da đen - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 3
Chân váy xếp ly dài sáng màu, áo len mỏng sọc ngang là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đầu năm se lạnh - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 4
Tươi tắn, nổi bật với cách phối đồ sắc màu của Chi Pu - Ảnh: Internet

Chân váy midi xòe

Midi là kiểu dáng chân váy dài qua gối có dáng xòe chữ A. Kiểu váy này giúp phụ nữ tôn dáng, tạo cảm giác tăng chiều cao rất hiệu quả.

4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 5
Chân váy midi xòe chữ A màu be và xám cực kỳ cổ điển sẽ rất phù hợp cho những ngày đầu năm - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 6
Một cách phối chân váy midi dài đơn giản nhưng không kém phần nổi bật - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 7
Chân váy midi xòe màu đen truyền thống trở nên nổi bật hơn khi phối cùng đôi búp bê đỏ - Ảnh: Internet

Chân váy sọc caro

Sọc caro mang đến cho phụ nữ vẻ đẹp cổ điển và hoài cổ. Với đường kẻ sọc, bạn nên phối kiểu váy này với các mẫu áo trơn, đơn sắc để tổng thể không bị rối.

4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 8
Chân váy caro mô phỏng áo sơ mi cực kỳ trẻ trung và năng động nhưng vẫn đủ độ dài để bạn có thể thoái mái vui chơi - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 9
Chân váy bút chì caro dài phối với áo thun, giày thể thao cực năng động và trẻ trung - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 10
Váy caro có rất nhiều kiểu dáng từ ôm body đến xòe, đơn giản đến cầu kỳ, do đó bạn có thể thoải mái lựa chọn và phối hợp - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 11
Nếu ưa chuộng phong cách cổ điển, chân váy sọc caro bèo nhún là lựa chọn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chân váy đuôi cá

Chân váy đuôi cá dài ôm sát phần eo và mông, do đó mang đến vẻ ngoài quyến rũ cho người diện. Bạn có thể phối kiểu chân váy này với bất cứ kiểu dáng áo nào yêu thích tùy thuộc vào hoàn cảnh xuất hiện.

4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 12
Chân váy đuôi cá ren vừa quyến rũ vừa kín đáo cực kỳ phù hợp để diện đi chúc Tết họ hàng - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 13
Chân váy đuôi cá có độ xòe vừa phải sẽ giúp che giấu đi khuyết điểm ở đôi chân, từ đó giúp phái đẹp tôn dáng - Ảnh: Internet
4 kiểu chân váy dài qua gối cực phù hợp để diện trong ngày Tết, vừa đẹp vừa không lo hớ hênh - Ảnh 14
Để thêm phần năng động và trẻ trung, bạn có thể phối chân váy đuôi cá với áo sơ mi form rộng - Ảnh: Internet

Với 4 kiểu chân váy dài qua gối cực kỳ thời thượng trên, Tết này bạn gái có thể thoải mái vui chơi, đi thăm hỏi họ hàng hay đi lễ chùa mà không lo hớ hênh hay bất tiện.

Váy xếp ly mốt trở lại, nhưng bạn biết cách mặc?

Váy xếp ly mốt trở lại, nhưng bạn biết cách mặc?

Năm nay, nếu vẫn còn may mắn giữ những chiếc váy xếp ly trong tủ, hãy ăn mừng đi là vừa!

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