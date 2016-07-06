Hãy ngừng ngay những kiểu buộc dây giày cũ kỹ. Với những hướng dẫn chi tiết sau, bạn sẽ có ngay 1 đôi giày cực "kool" khiến ai cũng phải lác mắt khi nhìn xuống chân bạn.

Dây giày không những có tác dụng buộc giày chặt vào chân, mà nó còn là vật trang trí cho đôi giày của bạn. Thay vì kiểu buộc thông thường, hãy thử những biến tấu sáng tạo sau, bạn sẽ không còn nhận ra đôi giày cũ của mình nữa. Để tăng thêm nét độc đáo, bạn nên dùng 2 dây màu khác nhau, phối thành các cặp màu sao cho hợp với màu giày.

Bạn có thể mua dây giày đủ màu tại các cửa hàng bán giày dép toàn quốc.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1001-kieu-buoc-day-giay-cuc-doc-khien-ai-cung-phai-lac-mat-khi-nhin-chan-ban-146155.html