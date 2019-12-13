Vô vàn quà tặng dành cho chủ nhân Him Lam Green Park giai đoạn 2

Với 666 sản phẩm nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ được quy hoạch bài bản, Him Lam Green Park không chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, hình thành chuẩn mực sống mới nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của con người Kinh Bắc.

Trước thông tin chủ đầu tư Him Lam Green Park - Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh lên kế hoạch tung bảng hàng giai đoạn 2, thị trường bất động sản Bắc Ninh trở lên vô cùng sôi động. Số lượng khách hàng có nhu cầu thực, giới đầu tư và khách nước ngoài đến tìm hiểu dự án, đăng ký tham dự sự kiện không ngừng tăng lên.

Bên cạnh hàng loạt ưu thế về vị trí, quy hoạch, cảnh quan, khu đô thị kiểu mẫu Him Lam Green Park còn hội tụ nhiều tiện ích cao cấp như trường học liên cấp, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, quảng trường nghệ thuật, công viên, sân thể thao… đáp ứng nhu cầu giải trí , rèn luyện sức khỏe của cư dân. Từ cuối tháng 11/2019, Him Lam Green Park đã tiến hành bàn giao và trao chìa khóa cho những cư dân đầu tiên sở hữu liền kề giai đoạn 1.

Đáp lại sự quan tâm từ phía khách hàng, vào ngày 14/12/2019, chủ đầu tư Him Lam sẽ tổ chức sự kiện mở bán giai đoạn 2 ngay tại Khu đô thị Him Lam Green Park, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Trong giai đoạn 2 này, chủ đầu tư đã dành nhiều quà tặng có giá trị cho khách hàng nhanh tay sở hữu liền kề.

Cụ thể, với những khách hàng đặt mua thành công ngay tại sự kiện mở bán ngày 14/12 sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng giá trị như điện thoại Iphone 11 Pro Max, tủ lạnh Sam sung Inverter, tivi Sony... và đồng thời được tham dự chương trình “Mua nhà đẹp – Trúng xe sang” dành cho tất cả khách hàng sở hữu Him Lam Green Park giai đoạn 2 như xe Mercedes C200, xe SH 150i, Iphone 11 Pro Max, phiếu mua hàng....

Không chỉ hấp dẫn khách hàng ở quà tặng “khủng”, tại giai đoạn 2 này, Him Lam Green Park còn gây ấn tượng bởi chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư Him Lam đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Green Park.

Theo đó, ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn lên đến 80% giá trị hợp đồng trong thời gian 35 năm, ân hạn gốc 24 tháng đầu tiên. Trong đó, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.

Do vậy với ưu đãi khi vay vốn ngân hàng, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị hợp đồng tương đương với 600 triệu đồng sẽ được sở hữu ngay 1 căn liền kề đồng thời sở hữu hơn 40 tiện ích nội khu và trở thành cư dân cộng đồng văn minh – giàu tính nhân văn, đồng thời nắm cơ hội đầu tư thông minh từ việc gia tăng giá trị dự án theo thời gian. Mặt khác đối với khách hàng tiến hành thanh toán nhanh 70% khi ký hợp đồng mua bán sẽ được chiết khấu trực tiếp vào giá bán lên đến 8%.

Cảnh quan và tiện ích đang được hoàn thiện tại Him Lam Green Park

Ngoài ra, ngay trước thềm sự kiện mở bán giai đoạn 2, Him Lam Green Park đã có nhiều thông tin mới, càng tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ cho dự án. Đầu tiên là thông tin về việc tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt quy hoạch mới, theo đó, Him Lam Green Park nằm trong Khu đại đô thị hiện đại với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Không chỉ có vậy, Him Lam Green Park cũng đã được cấp phép bán cho người nước ngoài. Và tới đây, sẽ có một tập đoàn lớn của Hàn Quốc rót vốn đầu tư vào khu đô thị kiểu mẫu này, hình thành nên một trong những địa điểm mua sắm – vui chơi – giải trí đẳng cấp bậc nhất xứ Kinh Bắc.

Có thể thấy, với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư, Him Lam Green Park được đánh giá là một trong số ít sản phẩm sáng giá nhất trên thị trường bất động sản vùng ven Thủ đô dịp cuối năm vì đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng đồng thời được kiến tạo dựa trên những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng cư dân.

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Website: www.himlamgreenpark.com

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