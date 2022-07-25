24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard có gì đặc biệt?

24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard

Hơn hết, tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian xanh rộng lớn với kênh Bà Dì, sông Tắc và sông Đồng Nai bao quanh khi nhìn từ căn hộ LUMIÈRE Boulevard sẽ là “phương thuốc” đặc trị tốt nhất cho cư dân giải tỏa căng thẳng, áp lực mỗi ngày. Cùng với đó là hệ sinh thái “all in one” của Vingroup tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết của cư dân trong vòng 5 phút mà không phải đi đâu xa.

Thêm vào đó, LUMIÈRE Boulevard mang đến những căn hộ có kiến trúc xanh độc đáo nằm ẩn mình giữa miền xanh thiên nhiên rộng lớn. Đó là công viên 36ha hàng đầu Đông Nam Á với hồ điều hòa rộng lớn, cảnh quan xanh đa dạng tạo thành một “vành đai xanh” ôm trọn dự án. Bên trong nội khu LUMIÈRE Boulevard là 17.000m2 không gian xanh, kết hợp cùng 24 khu vườn thẳng đứng chạy dọc các tòa căn hộ với ước tính tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm cho cư dân sống khỏe mạnh suốt 365 ngày.

Đặc biệt, tiêu chuẩn bàn giao linh hoạt theo từng tòa căn hộ tại LUMIÈRE Boulevard đem lại cho cư dân đa dạng lựa chọn, tự do sáng tạo không gian sống ưng ý cho gia đình.

Hồ bơi rộng lớn cho cư dân nhiều lựa chọn trải nghiệm

Với phương châm lấy con người làm trung tâm, mọi tiện ích ở LUMIÈRE Boulevard đều hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng cư dân. Cụ thể, hồ bơi phi thuyền tại LUMIÈRE Boulevard được ứng dụng công nghệ điện phân muối hiện đại hàng đầu thế giới để xử lí nước. Đây là công nghệ đòi hỏi đầu tư lớn và chỉ xuất hiện tại các hồ bơi “tiêu chuẩn VIP” ở những resort nổi tiếng thế giới. Nhờ đó, nước trong hồ luôn đảm bảo an toàn với mọi loại da, đặc biệt là da em bé.

Thực tế, bên cạnh hệ thống hồ bơi, hàng chục tiện ích tại LUMIÈRE Boulevard cũng theo xu hướng đặt sức khỏe của cư dân lên trên hết. Minh chứng là khu thể thao ngoài trời, khu gym trong nhà hay trung tâm thể thao thực tế ảo chính là không gian Masterise Homes ưu ái cho cư dân tập luyện hằng ngày. Các “cư dân nhí” cũng được thoải mái nô đùa tại sân chơi trẻ em, thác nước cảnh quan, khu thả diều hay tìm hiểu hay phát triển nhận thức về tự nhiên tại khu vườn kỳ diệu & cung đường khám phá, vườn thảo mộc & vườn thực vật,…