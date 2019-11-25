Xôn xao clip cô gái quỳ giữa đường cầu hôn người yêu, nói một câu khiến mọi người cảm động

Thế giới 25/11/2019 11:00

"Tôi hứa sẽ yêu em đến suốt đời", cô gái nói lời thề nguyện khi quỳ xuống trao nhẫn khiến những người xung quanh xôn xao. Màn cầu hôn nơi công cộng hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Chuyện cầu hôn nơi công cộng không còn lạ lẫm với nhiều người. Thế nhưng thay vì nam chính là một chàng trai quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn người yêu, người thực hiện hành động này lại là một cô gái. 

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Màn cầu hôn nơi công cộng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Weibo

"Một cô gái người Trung Quốc đã quỳ xuống ngay giữa phố đông đúc để cầu hôn người bạn gái lâu năm của mình. Những lời cô gái nói ra khiến không ít người xúc động.

Tôi không thể sinh con với em nhưng tôi có nhà, mỗi tháng kiếm được 7000 nhân dân tệ, mỗi tháng chỉ xài 500 tệ, còn lại giao hết cho em giữ. Tôi hứa sẽ yêu em đến suốt đời…", dòng trạng thái đi kèm những bức ảnh trên mạng. Lời hẹn thề của cô gái khiến nhiều người xúc động. 

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Những lời thề nguyện của hai cô gái khiến mọi người cảm động - Ảnh: Weibo
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Hai cô gái cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người xung quanh - Ảnh: Weibo

Tình cảm chân thành cùng sự mạnh dạn công khai nơi công cộng khiến nhiều người cảm động với tình yêu đồng giới của họ.

Dưới phần bình luận, dân mạng đã đưa ra nhiều nhận xét khác nhau. Hầu hết mọi người đều khen ngợi sự dũng cảm, chân thành của hai cô gái trẻ tuổi.

"Tình yêu là vậy đó, nguyện dùng cả cuộc đời để che chở cho đối phương"; "Dù cho chuyện tình đồng tính đôi khi vẫn khiến nhiều người có cái nhìn ác cảm nhưng họ đã dũng cảm để nói ra nỗi lòng mình"; "Dễ thương quá"; "Hy vọng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc"..., dân mạng bình luận.

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