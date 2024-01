Tỷ phú Elon Musk mất ngôi 'người giàu nhất thế giới', vậy ai là số 1?

CEO Tesla Elon Musk đã mất danh hiệu 'Người giàu nhất thế giới' vào tay Chủ tịch LVMH Bernard Arnault khi giá cổ phiếu của Tesla giảm đáng kể.

Bernard Arnault, ông trùm đế chế thời trang LVMH, đã vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, theo danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes ngày 26/1. Giá trị tài sản ròng tính đến ngày 26/1 của Arnault đã tăng vọt lên 207,8 tỷ USD, tăng 23,6 tỷ USD, vượt qua con số 204,5 tỷ USD của Musk.

​​Cổ phiếu Tesla, công ty ô tô điện của Musk, giảm mạnh 13% vào hôm 25/1, làm "bốc hơi" hơn 18 tỷ USD giá trị tài sản ròng của Musk chỉ trong một phiên. Ngược lại, cổ phiếu LVMH tăng vọt trong phiên 26/1, đóng cửa với mức tăng 12,8%, báo cáo của Forbes cho biết.

Elon Musk, CEO của Tesla - Ảnh: Reuters

Bernard Arnault, 74 tuổi, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của LVMH, đã xây dựng đế chế của mình trong gần bốn thập kỷ, trở thành tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới. Ông có 5 người con, đều làm việc cho LVMH.

LVMH sở hữu 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm đình đám như Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Givenchy, Dom Perignon and Moët Hennessy, Tiffany & Co. Thương vụ mua lại Tiffany & Co. của LVMH với giá gần 16 tỷ USD vào năm 2021 được coi là thương vụ lớn nhất ngành xa xỉ trên thế giới.

Bernard Arnault, ông trùm đế chế thời trang LVMH - Ảnh: Reuters

Ngoài kinh doanh, Arnault còn là một nhà sưu tầm nghệ thuật đầy đam mê, với bộ sưu tập cá nhân bao gồm các tác phẩm của Picasso, Matisse và Mondrian.

