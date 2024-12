Được biết thi thể mặc áo phông xanh đậm, quần jean xanh, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân.

Theo Sinchew: Một thi thể không xác định được danh tính được tìm thấy trôi trên sông gần Jalan Kotahua, Sungai Kuyut.

Giám đốc Cảnh sát Kampar Nazri tiết lộ trong một tuyên bố rằng Sở Cảnh sát Đường Kotahua đã nhận được cuộc gọi từ công chúng vào lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng này, thông báo rằng một thi thể trôi nổi không xác định được tìm thấy ở sông Gruying.

“Người chết khoảng từ 50 đến 60 tuổi, cao 170 cm, nặng 80 kg, tóc đen thưa, không có hình xăm trên cơ thể và không có vết sẹo tiêm BCG trên cánh tay.”

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Sinchew)

"Thi thể mặc áo phông xanh đậm, quần jean xanh nhạt. Thi thể sưng tấy và có giòi. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cũng không thấy bất kỳ phương tiện di chuyển nào mà người chết để lại".

Nazri cho biết, sau khi kiểm tra, trên thi thể không có yếu tố tội phạm dẫn đến cái chết của nạn nhân. Chỉ có vết rách nghi do động vật cắn trên cánh tay phải, sau đó thi thể được đưa đến Bệnh viện Jinbao để khám nghiệm tử thi làm rõ. nguyên nhân cái chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt thở do đuối nước, công an phân loại vụ việc là trường hợp tử vong đột ngột.

