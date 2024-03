Thiên tài chỉ cần 5 giây để tìm ra con voi đang ẩn nấp trong bức tranh này, còn bạn?

Hãy cố gắng tìm ra con voi đang ẩn náu trong bức tranh này trong vòng 5 giây hoặc ít hơn để chứng tỏ bạn là thiên tài hoặc là người có đôi mắt tinh tường.

Bạn có nhìn thấy con voi trong bức tranh dưới đây không?

Câu đố - Bright Side

Trong bức ảnh này, bạn có thể thấy những hàng cây cao chót vót và những túp lều lợp tranh được bao quanh bởi hàng rào truyền thống.

Thử thách này đòi hỏi tư duy đột phá và một góc nhìn rộng mở để nhìn thấy con voi bí mật ẩn giấu bên trong.

Trong một cuộc thăm dò trước đây do The U.S. Sun thực hiện, đa số người tham gia chỉ nhìn thấy ngôi làng với tỷ lệ 71,6%. Tiếp theo, chỉ có 5,7% số người được hỏi nhìn thấy con voi đầu tiên, trong đó 8,1% nhìn thấy cả ngôi làng và con voi cùng một lúc.

Bạn đã tìm ra manh mối nào chưa? Nếu chưa thấy hãy xem lại thật kỹ nhé.

Đây là gợi ý dành cho bạn: Thân của con voi bắt đầu ở phía bên trái kéo dài đến bên phải của bức ảnh, giữa cái cây cao nhất và túp lều nhỏ nhất.

Nhìn theo đàn chim bay, có hai con chim tạo ra ảo giác về một con mắt và đường nét nhẹ nhàng về nơi bắt đầu chiếc tai của con voi xuất hiện. Trên mặt đất, các cột hàng rào làm bàn chân và ngón chân của con voi.

Bạn đã có đáp án chưa?

Chúc mừng nếu bạn có thể giải quyết thử thách khó khăn này trong vòng chưa đầy 5 giây - bạn là một thiên tài với tầm nhìn quan sát hoàn hảo 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.

Đáp án: Bright Side

Chỉ thiên tài mới thấy con nai đang trốn ở đâu trong khu rừng này, còn bạn? Mọi người đều có thể nhìn thấy con suối trong bức tranh này, nhưng bạn có thể là thiên tài nếu phát hiện ra con nai đang ngụy trang đâu đó trong rừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-tai-chi-can-5-giay-e-tim-con-voi-ang-an-nap-trong-buc-tranh-nay-con-ban-659927.html