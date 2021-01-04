Thấy vợ đi tiếp khách về bị co giật bất tỉnh và nôn ra máu, chồng lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu và phát hiện sự thật lặng người.

ETtoday đưa tin, cô Lily (tên nhân vật đã thay đổi) là một nữ nhân viên văn phòng sống tại Trường Sa, Hồ Nam (Trung Quốc). Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên Lily thường xuyên bị sếp yêu cầu đi tiếp khách. Nữ nhân viên xinh đẹp thường xuyên bị sếp bắt đi tiếp khách - Ảnh: ETtoday Ngày 23/12 vừa qua, chồng của Lily định đến công ty đón vợ thì nhận được tin nhắn của vợ nói không cần đến đón nữa. Nguyên nhân là do Lily bị sếp yêu cầu phải đi tiếp một vị khách hàng họ Liu. Ban đầu, ông chủ nói với Lily sẽ đi dùng bữa với khách nhưng khi đến nơi cô mới biết mình phải tiếp rượu ông ta.

Đến nửa đêm hôm đó, Lily về nhà trong tình trạng say khướt, thần trí mê man và nôn ra máu. Người chồng lập tức đưa Lily vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm dạ dày cấp. Nếu không cấp cứu kịp thời, rất có thể Lily sẽ bị thủng dạ dày. Cô gái ngất xỉu và nôn ra máu sau khi đi tiếp khách về - Ảnh: ETtoday Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm dạ dày cấp vì uống quá nhiều rượu - Ảnh: ETtoday Sau khi tỉnh lại, Lily kể rằng cô bị ép chơi game uống rượu cùng với vị khách họ Liu. Do đây là khách hàng quan trọng của công ty, Lily buộc phải chiều lòng ông ta nếu không muốn bị mất việc. Kết quả, Lily bị ép uống rượu nhiều đến mức hôn mê bất tỉnh.

Chồng của Lily đã phản ánh sự việc với công ty của vợ. Không ngờ, lãnh đạo của cô tỏ thái độ dửng dưng và nói rằng việc uống rượu là do Lily tự nguyện, không hề bị ép buộc. Quá bức xúc, người chồng đã lời qua tiếng lại, kết quả Lily bị công ty đuổi việc không thương tiếc. Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Không cần biết công ty này trả lương cao thế nào cũng phải rời khỏi không cần tiếc nuối, mạng không còn nữa thì tiêu tiền kiểu gì?"; "Công ty gì vô lương tâm vậy. Kiện họ đi"; "Tôi ghét nhất thói ép rượu kiểu này"; "Tội nghiệp quá"...

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