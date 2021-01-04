Sợ con trai kể chuyện mình ngoại tình với anh rể cho người khác biết, bà mẹ gây ra tội ác kinh hoàng khiến ai nấy phẫn nộ.

Tribuneonlineng đưa tin, án mạng đau lòng xảy ra làng Indora, thuộc thành phố Nurpur, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ hồi tháng 12/2019. Cô Poona Devi kết hôn với anh Balwant Singh đã được 7 năm và có một cậu con trai 7 tuổi tên Vinay.

Thời gian gần đây, cô Poona nảy sinh tình cảm với anh rể Seva Kumar. Cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau lúc chồng của cô Poona và vợ của anh Seva đi vắng.

Trong một lần đang mải mê "nhún nhảy" với nhân tình, cô Poona hoảng hồn khi bị con trai Vinay bắt quả tang. Cậu bé đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến người mẹ vô cùng sợ hãi.

Bị phát hiện ngoại tình với anh rể, mẹ ra tay sát hại con dã man - Ảnh minh họa: Internet

Sợ con trai đem chuyện mình ngoại tình với anh rể kể cho người khác, Poona đã nảy sinh mưu đồ độc ác. Ngày 18/12/2019, Poona đã bí mật đưa cậu con trai Vinay ra khỏi nhà, sau đó nhẫn tâm siết cổ cậu bé tử vong bằng một chiếc áo thun. Để không bị người khác nghi ngờ, Poona đã cùng anh rể Seva lái xe, đem thi thể con trai vứt tại hẻm núi gần đó.

Anh Balwant đau khổ tột độ khi con trai mất tích bí ẩn. Anh quyết định báo cảnh sát nhờ tìm kiếm, đồng thời cung cấp thông tin vợ mình là người cuối cùng tiếp xúc với con trai trước khi cậu bé biến mất.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thi thể cậu bé xấu số trong khe núi, đồng thời bắt giữ cô Poona lẫn gã anh rể. Tại trụ sở cảnh sát, người mẹ đã khai nhận hành vi sát hại con trai vì không muốn cậu bé tiết lộ chuyện mình ngoại tình với anh rể cho người khác.

Vụ án mạng gây chấn động dư luận địa phương và khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Họ đều mong 2 cái thủ ác phải nhận bản án xứng đáng cho tội lỗi mình gây ra.

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