Được biết, sự việc trên xảy ra tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Theo đó, vì thấy con dâu không có quần áo đẹp, bà mẹ chồng đã không ngại ngần vi phạm pháp luật.

Trước nay, khi nhắc đến mẹ chồng nàng dâu , người ta thường nghĩ ngay đến những trận cãi vã không hồi kết. Thế nhưng mới đây, truyền thông Trung Quốc khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi đưa tin về cặp mẹ chồng nàng dâu “tình thương mến thương”, rủ nhau đi trộm quần áo.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, cả hai đã vào cửa hàng. Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, họ nhanh chóng lấy quần áo trên giá nhét vào túi rồi bỏ trốn. Vì cả hai hành động quá nhanh nên nhân viên không phát hiện. Tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ.

Sự việc được phanh phui khi chủ một cửa hàng quần áo tại Ôn Lĩnh phát hiện hàng hóa bị mất một lượng khá lớn nên trình báo sự việc đến cảnh sát. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát xác định thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm là 2 người phụ nữ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai là mẹ chồng nàng dâu. Khi bị thẩm vấn, cả hai đều bật khóc nức nở. Người mẹ chồng cho biết con dâu là cả trái tim của mình. Bà muốn cho con dâu những bộ quần áo mùa hè thật đẹp nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đành phải đi trộm.

Trong khi đó, cô con dâu kể, vào đầu tháng 6, khi 2 mẹ con cùng nhau đi mua sắm, cô nhìn thấy một bộ quần áo đẹp nhưng vì quá đắt nên không dám mua. Sau đó, mẹ chồng đã quay lại cửa hàng đó để trộm bộ quần áo cho cô.

Dù biết hành động của mẹ chồng là sai trái và vi phạm pháp luật nhưng cô lại rất cảm động vì tình cảm của bà. Vì quá thích bộ quần áo đó nên cô đã nhận nó từ mẹ chồng.

Hiện 2 người phụ nữ này đang bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Sau lần đầu trộm quần áo trót lọt, lòng tham của hai người bắt đầu trỗi dậy. Ngoài ra, cô con dâu cũng cảm thấy khó chịu khi để mẹ chồng đi một mình nên quyết định trở thành đồng phạm với bà.

Được biết, cả hai bắt đầu đi trộm từ tối 18/6. Đến khi bị bắt, họ đã trộm trót lọt ở 7 cửa hàng khác nhau. Hiện tại, 2 đối tượng vẫn đang bị giam giữ. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.