Mặc dù được hoàng đế Cao Vĩ vô cùng yêu chiều nhưng mỹ nhân Phùng Tiểu Liên vẫn phải chịu cảnh ê chề mà chưa hoàng hậu nào trong lịch sử Trung Hoa phải chịu.

Theo những gì sử sách Trung Hoa ghi chép lại, Phùng Tiểu Liên là một tuyệt sắc giai nhân thời Bắc Tề. Không chỉ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, bà còn có tài ca hát cùng khả năng chơi đàn tỳ bà điêu luyện. Cũng nhờ tài năng và nhan sắc hơn người, Phùng Tiểu Liên được Hoàng đế Cao Vĩ độc sủng. Vậy nhưng chính vị Hoàng đế này đã khiến Phùng Tiểu Liên phải chịu nỗi nhục thiên cổ. Xinh đẹp và thông minh, Phùng Tiểu Liên nhanh chóng được Hoàng đế Cao Vĩ sủng ái Ban đầu Phùng Tiểu Liên chỉ là người hầu thân cận của Mục Hoàng hậu nhưng nhờ nhan sắc và một chút mưu mô, mỹ nhân họ Phùng đã tiếp cận được hoàng đế Cao Vĩ và trở thành người được ông sủng ái nhất. Sau này bà được Cao Vĩ phong làm Tả Hoàng hậu.

Ngoài nhan sắc và tài năng, hoàng đế Cao Vĩ cho rằng trên thế gian này không ai có được làn da ngọc ngà thanh khiết như Phùng Tiểu Liên, mùa đông thì ấm áp còn mùa hè thì mát mẻ, lúc nào cũng tỏa mùi hương thơm ngát. Vậy nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến Phùng Tiểu Liên phải chịu nỗi nhục mà chưa một vị hoàng hậu nào trong trong lịch sử Trung Quốc phải trải qua. Cao Vĩ xem nhan sắc của Phùng Tiểu Liên là thứ đẹp nhất và duy nhất trên thế gian này Cao Vĩ không giống như những người đàn ông khác, khi có được mỹ nhân sẽ giữ làm của riêng cho mình. Ông cho rằng nhan sắc của Phùng Tiểu Liên là thứ đẹp nhất trên thế gian này, nếu thiên hạ không được chiêm ngưỡng điều tuyệt vời đó thì quả là uổng phí. Chính vì vậy trong một buổi thiết triều, Cao Vĩ đã cho gọi Phùng Tiểu Liên lên triều đồng thời ra lệnh cho cô phải trút bỏ toàn bộ xiêm y sau đó nằm lên một chiếc bàn giữa triều và làm đủ mọi tư thế để bá quan văn võ chiêm ngưỡng.

Phùng Tiểu Liên phải chịu nỗi nhục thiên cổ vì thú vui bệnh hoạn của Cao Vĩ Theo Sohu, Cao Vĩ không cho mọi người xem miễn phí mà yêu cầu mỗi người phải trả 1000 lượng vàng cho một lần ngắm mỹ nhân, đây đúng là “thiên kim nhất thị”. Chính vì suốt ngày chỉ đắm chìm trong tửu sắc nên Cao Vĩ không giữ nổi giang sơn. Sau khi hoàng đế băng hà, với nhan sắc hơn người của mình Phùng Tiểu Liên được coi là chiến lợi phẩm ban hết người này đến người khác. Cũng vì nhan sắc, Phùng Tiểu Liên bị ghen ghét thậm chí bị ép mặc áo đính gai nhọn đâm nát da thịt. Đau đớn và nhục nhã, cuối cùng Phùng Tiểu Liên đã tự vẫn, kết thúc cuộc đời hồng nhan bạc mệnh của mình.

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