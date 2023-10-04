Nhà máy lọc dầu trái phép phát nổ: Ít nhất 37 người tử vong, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai

Thế giới 04/10/2023 01:28

Vụ nổ xảy ra khi người dân đang lọc nhiên liệu tại một nhà máy lọc dầu bất hợp khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.

Ngày 3/10 (giờ địa phương), truyền thông Nigeria đưa tin, một quan chức an ninh địa phương và lãnh đạo cộng đồng cho biết ít nhất 37 người, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai, đã bị thiêu chết sau vụ cháy nổ tại một nhà máy lọc dầu bất hợp pháp ở miền nam Nigeria.

Hoạt động lọc dầu bất hợp pháp diễn ra phổ biến ở khu vực đồng bằng Niger giàu dầu mỏ của Nigeria khi những người dân địa phương nghèo khó khai thác đường ống để sản xuất nhiên liệu rồi bán kiếm lời. 

Hoạt động lọc dầu bất hợp pháp, bao gồm việc cho dầu thô vào thùng phuy và đun nóng, thường dẫn đến các vụ nổ gây thương vong.

Rufus Welechem, giám đốc an ninh ở Iba, bang Rivers, miền nam Nigeria, cho biết: "Ngày thứ Hai, một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu trái phép, khiến 35 người thiệt mạng tại chỗ. 2 người khác may mắn thoát chết tại hiện trường, nhưng đã qua đời tại bệnh viện sáng nay (3/10)". 

Một nhân chứng cho biết với Reuters nhìn thấy hài cốt cháy đen của 15 người tại một bãi đất trống, xung quanh là những cây cọ bị cháy và một chiếc xe máy.

Rufus Welechem cũng cho biết người thân đã xác định được danh tính một số nạn nhân và đưa họ đi chôn cất.

Các nhóm môi trường địa phương cho biết, Nigeria trong nhiều năm đã cố gắng trấn áp các nhà máy lọc dầu thô bất hợp pháp nhưng không thành công.

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