Người phụ nữ trần truồng đứng ngoài trời 45 phút, nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng bàng hoàng

Thế giới 25/12/2020 09:31

Sau khi được gia đình sắp đặt, gặp gỡ đúng 1 lần, cô gái đồng ý kết hôn mà không ngờ mình bị gã chồng xem là nô lệ tình dục.

Được gia đình giới thiệu, cô gái Ấn Độ kết hôn với người đàn ông xa lạ chỉ sau 1 lần gặp gỡ. Đâu ai ngờ rằng, cô phải trải qua những tháng ngày địa ngục, chịu đựng đủ sự hành hạ và trở thành nô lệ tình dục của chồng.

Cụ thể, vào tháng 2/2015, một người đàn ông tên Jayadev (Ấn Độ) được gia đình giới thiệu với 1 cô gái. Cả hai gặp nhau đúng một lần, chỉ 1 ngày trước khi diễn ra đám cưới.

Ngay trong đêm tân hôn, gã đã cưỡng hiếp vợ mình thế nhưng đã may mắn thoát tội. Chỉ vài ngày sau đó, Jayadev tiếp tục bạo hành tình dục cô dâu mới. Gã đã bóp cổ, ép vợ vào tường cưỡng hiếp. Sau đó, hắn còn đe dọa để vợ nghe lời.

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Người phụ nữ bị chồng ép trở thành nô lệ tình dục sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần vợ đi nước ngoài thăm gia đình, vì cô ở lâu hơn thời gian thời gian cho phép nên Jayadev đã xâm hại, đánh đập và dọa giết vợ mình.

Vào tháng 8/2015, vì vợ kể cho những người khác nghe việc bị chồng bạo hành nên Jayadev đã đánh đập vợ dã man. Người vợ cố gắng bỏ trốn nhưng đã bị bắt lại và tiếp tục bị lạm dụng. Gã chồng đã đánh, cắn, hãm hiếp vợ rồi vứt cô bên ngoài trong tình trạng khỏa thân suốt 45 phút.

Cuối cùng, vì không chịu đựng được sự bạo hành của chồng nên cô vợ đã nhờ người thân tố cáo. Sau đó, gã chồng vũ phu đã bị bắt giữ. Trong phiên tòa xét xử, Jayadev bị kết án tội hiếp dâm, 2 tội hành hung và tội đe dọa vợ. Ban đầu, nghi phạm bị kết án 9 năm tù giam. Không chấp nhận hình phạt này, Jayadev làm đơn kháng án. Thế nhưng, sau khi xem xét thẩm phán đã tăng mức án lên 14 năm tù giam.

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