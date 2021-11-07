Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối điều chế vaccine cho trẻ em trên nền tảng vaccine Sputnik V

Thế giới 07/11/2021 15:22

Số trẻ em ở Nga mắc Covid-19 đang ngày càng gia tăng, chính vì điều đó Bộ trưởng Y tế Liên Bang Nga đã tuyên bố một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 6/11, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko tuyên bố trước tình hình tỷ lệ trẻ em bị mắc Covid-19 ở nước này ngày càng tăng, một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Phát biểu trong chuyến công tác tại tỉnh Ryazan, ông Murashko cho biết giới chức y tế Nga nhận thấy rằng số trẻ em bị mắc Covid-19 ngày càng nhiều hơn, riêng tại Ryazan đã có hơn 3.000 trẻ em đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

vaccine Sputnik V
Nga sắp cho ra mắt vaccine cho trẻ em trên nền tảng vaccine Sputnik V. Ảnh: Internet

Ông khẳng định rằng việc bảo vệ trẻ em là điều rất quan trọng và các thử nghiệm cuối cùng của một loại vaccine bào chế mới đang được thực hiện. Loại vaccine này được phát triển trên nền tảng của vaccine Sputnik V, vốn đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ Y tế Nga thông báo đã nhận được văn bản đăng ký vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh quốc gia Gamaleya.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế Nga cho biết trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này có thêm 41.335 ca mắc mới mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nâng tổng số ca mắc lên 8.755.930 người.

Ngoài ra, nước này có thêm 1.188 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 245.635 người.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất về Covid-19

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất về Covid-19

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đưa ra dự báo về 7 vấn đề thách thức cho thế giới trong 6 tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine Sputnik V vaccine cho trẻ em Nga

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 53 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích