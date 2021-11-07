Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối điều chế vaccine cho trẻ em trên nền tảng vaccine Sputnik V

Số trẻ em ở Nga mắc Covid-19 đang ngày càng gia tăng, chính vì điều đó Bộ trưởng Y tế Liên Bang Nga đã tuyên bố một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 6/11, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko tuyên bố trước tình hình tỷ lệ trẻ em bị mắc Covid-19 ở nước này ngày càng tăng, một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Phát biểu trong chuyến công tác tại tỉnh Ryazan, ông Murashko cho biết giới chức y tế Nga nhận thấy rằng số trẻ em bị mắc Covid-19 ngày càng nhiều hơn, riêng tại Ryazan đã có hơn 3.000 trẻ em đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

Nga sắp cho ra mắt vaccine cho trẻ em trên nền tảng vaccine Sputnik V. Ảnh: Internet

Ông khẳng định rằng việc bảo vệ trẻ em là điều rất quan trọng và các thử nghiệm cuối cùng của một loại vaccine bào chế mới đang được thực hiện. Loại vaccine này được phát triển trên nền tảng của vaccine Sputnik V, vốn đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ Y tế Nga thông báo đã nhận được văn bản đăng ký vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh quốc gia Gamaleya.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế Nga cho biết trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này có thêm 41.335 ca mắc mới mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nâng tổng số ca mắc lên 8.755.930 người.

Ngoài ra, nước này có thêm 1.188 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 245.635 người.

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