Một nửa đàn ông Nhật ở độ tuổi 20 ‘độc thân từ khi sinh ra’, bước vào xã hội mới 'không cần thiết phải kết hôn'

Thế giới 16/12/2023 10:37

Một cuộc khảo sát cho thấy 46%, tức khoảng một nửa, đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 20 trả lời rằng họ chưa từng quan hệ tình cảm với người khác giới. Đây là mức tăng 11,8% so với cuộc khảo sát tương tự năm ngoái.

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, theo báo cáo của mạng tin tức Nhật Bản (NNN) vào ngày 12/12, một nghiên cứu của công ty thông tin hôn nhân Nhật Bản, đã thực hiện một cuộc khảo sát với 1.200 nam nữ độc thân từ 20 đến 49 tuổi trên toàn quốc vào tháng 9, trong số người được hỏi có: Tỷ lệ người chưa có người yêu là 70,3%.

Đặc biệt, tỷ lệ những người chưa từng trải qua chuyện hẹn hò với người khác giới là 34,1%, cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2012.

Ở nam giới, 46% ở độ tuổi 20 trả lời rằng họ chưa từng hẹn hò với người khác giới, 41,2% ở độ tuổi 30 và 22,9% ở độ tuổi 40 trả lời rằng họ chưa từng hẹn hò với người khác giới.

Một nửa đàn ông Nhật ở độ tuổi 20 ‘độc thân từ khi sinh ra’, bước vào xã hội mới 'không cần thiết phải kết hôn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong số phụ nữ, 29,8% ở độ tuổi 20, 25,3% ở độ tuổi 30 và 26,5% ở độ tuổi 40 trả lời rằng họ chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với người khác giới.

Trong số những người đàn ông và phụ nữ độc thân trả lời khảo sát, 46,1% trả lời “Tôi muốn kết hôn”, nhưng 25,6% trả lời “Tôi không muốn kết hôn”.

Lý do số một khiến họ không muốn kết hôn là "vì không đủ khả năng tài chính (42,5%)" (ở nam giới) và "vì hành vi hoặc lối sống của bản thân sẽ bị hạn chế (40,5%)" (ở nữ giới). 

Một nửa đàn ông Nhật ở độ tuổi 20 ‘độc thân từ khi sinh ra’, bước vào xã hội mới 'không cần thiết phải kết hôn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Recruit, đơn vị thực hiện khảo sát, cho biết nguyên nhân khiến đàn ông, phụ nữ Nhật Bản độc thân không hẹn hò với người khác giới là do cơ hội gặp gỡ người khác giới đã giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời để giảm chi phí cơ hội, mọi người chỉ cố gắng hẹn hò với những người đã kết hôn trên cơ sở hôn nhân, điều này làm giảm trải nghiệm của chính người khác giới. 

Bình luận về hiện tượng này, Giáo sư Masahiro Yamada thuộc Khoa Xã hội học cho biết: “Xã hội Nhật Bản từng là một 'xã hội không thể thiếu hôn nhân', trong đó mọi người sẽ gặp khó khăn nếu không kết hôn, nhưng nay đã chuyển thành 'xã hội không cần hôn nhân". ông phân tích: “Chúng ta đã bước vào một ‘xã hội không cần hôn nhân’, nơi mọi người có thể sống hạnh phúc ngay cả khi không kết hôn”.

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Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống hôn nhân Nhật Bản

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