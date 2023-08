Lao đao vì 'bão giá': Một nơi mà cà chua đắt hơn cả xăng

Ngày 7/7 (giờ địa phương), Bloomberg đưa tin, tính đến ngày 6/7 (giờ địa phương), giá bán lẻ 1 kg cà chua được bán ở thủ đô New Delhi là 120 rupee (khoảng 35.000 đồng). So với cùng một lượng giao dịch 22 rupee (khoảng 6.000 đồng) vào đầu năm nay, tăng 5 lần chỉ trong 6 tháng. Giá này đắt hơn giá xăng địa phương và giá mỗi lít xăng ở New Delhi là 96 rupee (khoảng 27.000 đồng).

Một người bán hàng đóng gói cà chua ở Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân lớn nhất là do biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ mùa hè hạ nhiệt của Ấn Độ có đặc điểm của đợt gió mùa tháng 5 (mùa mưa) đến vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, thời gian này đã bị trì hoãn và tháng 5 đã ghi nhận "tháng 6 nóng nhất từ ​​​​trước đến nay", gây ra vấn đề với việc trồng cà chua. Trên thực tế, ở Ấn Độ vào tháng 6, đợt nắng nóng kéo dài liên tục. Những ngày có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 40 đến 45 độ kéo dài trong nhiều ngày, tại một số khu vực phía Bắc, ngày 3/3 đã có hơn 50 người chết. Mùa mưa cũng bắt đầu muộn hơn thường lệ khoảng 1 tuần.