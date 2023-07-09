Lao đao vì 'bão giá': Một nơi mà cà chua đắt hơn cả xăng

Tại quốc gia này, giá cà chua tăng gấp 5 lần trong vòng nửa năm do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngày 7/7 (giờ địa phương), Bloomberg đưa tin, tính đến ngày 6/7 (giờ địa phương), giá bán lẻ 1 kg cà chua được bán ở thủ đô New Delhi là 120 rupee (khoảng 35.000 đồng). So với cùng một lượng giao dịch 22 rupee (khoảng 6.000 đồng) vào đầu năm nay, tăng 5 lần chỉ trong 6 tháng. Giá này đắt hơn giá xăng địa phương và giá mỗi lít xăng ở New Delhi là 96 rupee (khoảng 27.000 đồng).

Nguyên nhân lớn nhất là do biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ mùa hè hạ nhiệt của Ấn Độ có đặc điểm của đợt gió mùa tháng 5 (mùa mưa) đến vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, thời gian này đã bị trì hoãn và tháng 5 đã ghi nhận "tháng 6 nóng nhất từ ​​​​trước đến nay", gây ra vấn đề với việc trồng cà chua. Trên thực tế, ở Ấn Độ vào tháng 6, đợt nắng nóng kéo dài liên tục. Những ngày có nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 40 đến 45 độ kéo dài trong nhiều ngày, tại một số khu vực phía Bắc, ngày 3/3 đã có hơn 50 người chết. Mùa mưa cũng bắt đầu muộn hơn thường lệ khoảng 1 tuần.

Khi giá cà chua tăng chóng mặt, những xáo trộn lớn nhỏ đã nảy sinh. Một số cửa hàng McDonald's đang loại bỏ cà chua khỏi thực đơn burger của họ. Một cửa hàng ở New Delhi đã đăng một thông báo cho biết: “Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể lấy được cà chua”. Ngoài ra, ở bang Karnataka phía tây nam, một nông dân đã bị đánh cắp số cà chua trị giá 150.000 rupee (khoảng 43 triệu đồng). Trên mạng xã hội Ấn Độ, hình ảnh của cụm từ "Tôi sẽ tặng bạn một chiếc iPhone cho 1 kg cà chua'"được sử dụng như một meme (một nội dung hài hước và lan truyền nhanh chóng qua Internet).

Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng đã tác động lớn đến giá cả thực phẩm. Mới đây, tại Mỹ có thông tin cho rằng giá tương ớt Sriracha vốn được mệnh danh là "nước sốt quốc dân" đã tăng vọt hơn 10 lần, dẫn đến tình trạng khan hàng. Thành phần chính của loại nước sốt này là ớt jalapeño đỏ, nhưng do nguồn cung bị tê liệt do hạn hán ở khu vực sản xuất chính. Huy Fong Foods, nhà sản xuất nước sốt Sriracha tại Hoa Kỳ, cho biết họ đã gặp phải sự gián đoạn trong quy trình sản xuất trong năm thứ ba và tạm thời ngừng sản xuất vào năm ngoái.

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