Hé lộ nhan sắc của chàng trai ‘mặt rắn’ từng gây bão khắp châu Á sau thời gian dài ở ẩn: Thân hình đáng báo động

Thế giới 19/07/2020 15:21

Chàng trai “mặt rắn” từng gây bão mạng xã hội vì khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ đến dị dạng. Hiện tại, sau một thời gian im ắng, thân hình của anh chàng cũng có nhiều thay đổi.

Năm 2014, chàng trai người Trung Quốc tên Lưu Tử Thần bỗng dưng trở thành một trong những cái tên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội châu Á. Anh chàng được biết đến với biệt danh chàng trai “mặt rắn”.

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Khuôn mặt Lưu Tử Thần trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet
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Lưu Tử Thần có biệt danh là chàng trai 'mặt rắn' vì lạm dụng dao kéo - Ảnh: Internet

Theo đó, anh chàng này đã trải qua nhiều lần dao kéo khiến khuôn mặt bị biến dạng, nhỏ xíu không khác gì mặt rắn. Dù bị cộng đồng mạng chỉ trích khá nhiều nhưng chàng trai họ Lưu vẫn vô cùng tự tin với nhan sắc của mình.

Sau thời gian gây bão mạng xã hội, anh chàng bỗng dưng im hơi lặng tiếng, không còn xuất hiện thường xuyên. Đến tháng 6/2019, Lưu Tử Thần bất ngờ tái xuất với thân hình béo ú, đặc biệt là khuôn mặt sưng to. 

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Xuất hiện với thân hình mũm mĩm, dân tình đồn đoán anh chàng bị biến chứng - Ảnh: Internet

Trước hình ảnh khác lạ của Lưu Tử Thần, nhiều người cho rằng anh chàng bị biến chứng phẫu thuật do tiêm filler.

Bị chê bai nhan sắc, "chính chủ" nhanh chóng lên tiếng đáp trả, cho rằng những ai gặp mình ngoài đời còn chê xấu thì do mắt có vấn đề.

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Sau một thời gian dài im ắng, anh chàng đã quay lại mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tiếp tục mất tích 1 năm, mới đây chàng trai Trung Quốc lại khiến dân tình hoang mang khi xuất hiện với vẻ ngoài ốm yếu, thiếu sức sống. Tay chân của Lưu Tử Thần trở nên khẳng khiu, khuôn mặt không còn là mặt rắn nhưng lại khá nhợt nhạt và đơ cứng. Dù lâu không xuất hiện, anh chàng này vẫn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người chú ý.

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Thân hình của anh chàng gầy gò đến mức đáng báo động - Ảnh: Internet

Hầu hết mọi người đều cho rằng anh chàng đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, đồng thời khuyên Lưu Tử Thần nên chú ý giữ gìn sức khỏe, thay vì mải mê làm đẹp như hiện tại.

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Từ khóa:   Trung Quốc phẫu thuật thẩm mỹ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ

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